Пять ужасных советов, которые даст тебе подруга перед свиданием

Но не всегда стоит полагаться на мнение подруги, как единственное существующее, и тем более не стоит воспринимать ее слова как руководство к действию или хрестоматию по поведению в обществе идеальных парней. У неё может быть гораздо больше опыта, чем у тебя, но гораздо меньше понимания ситуации и сопереживания, чем тебе хотелось бы.

Мы собрали 5 плохих советов от подруг, которым не стоит доверять, если ты хочешь классно провести время и не выдавать себя за ту, кем не являешься.

"Веди себя скромно и не провоцируй острых диалогов"

Конечно ты всегда можешь промолчать и пропустить мимо ушей его сексистские шуточки или некомпетентность в вопросах,которые он так активно обсуждает (например, негодование по поводу скучного сюжета "Однажды в Голливуде"). Но зачем, если тебе правда есть, что сказать?

"Не надевай это платье, оно слишком открытое. Лучше надень вон те джинсы"

Слушай, если на первое свидание он позвал тебя в один из самых дорогих ресторанов в твоем районе (а такое бывает, мы точно знаем), то надевать джинсы в обитель инстаграмщиц,распивающих чай из дорогого фарфора и серьезных дядек с продолговатыми кальянными трубками во рту - как минимум глупо. Надень то, в чем чувствуешь себя комфортно и сексуально.

"Да ну, он стремный. Ты бы не ходила"

Тот, кто кажется тебе сексуальным, может вызывать у подруги мгновенный конъюнктивит - это факт. Не стоит отказываться от свидания с тем, кто тебе нравится, только из-за того, что он не понравился твоей подруге.

"Посмотри на его профиль в Instagram, он точно бабник"

Даже если ему и нужен только секс, а не длительные серьезные отношения с кредитом на минивэн, двумя собаками и ипотекой - не страшно. Да и вообще, может ты тоже собиралась с ним просто переспать?

"Не зови его на свидание сама"