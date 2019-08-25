Без особого труда: шесть способов сохранить стройную фигуру

Все мечтают об идеальной фигуре со стройными ногами и без ненавистного живота. Что только не перепробовали: йога, таблетки для похудения, отказ от калорийного алкоголя, интервальное голодание - эффект недлительный и малозаметный. А все могло бы быть в полном порядке и без изнурительных издевательств над организмом, пишет Lady.tochka.net.
Нет, мы не не изобрели гипноз или нитку для зашивания ртов, просто мы знаем несколько действительно эффективных способов, которые помогут сохранить стройность и хорошее настроение. Да, худые ноги не помешают тебе даже зимой. А вдруг путевки в Таиланд горящие?
6 способов сохранить стройную фигуру
- Кофе в помощь. Во-первых, кофе не так вреден, как нам рассказывают. А во-вторых, именно он запускает важнейший процесс метаболизма. В общем, кофе с утра - самое то. Только без молока, пожалуйста!
- Откажись от соли. Только на вид соль безобидная. На самом деле она "тормозит" важные процессы и требует большего количества воды (большего, чем норма). Лучше уменьшить употребление соли до минимума и худеть на глазах.
- Больше овощей. Чтобы наполнять организм важными минералами, витаминами и элементами - сходи на рынок в сентябре. Поверь, тебе не захочется ничего, кроме тыквы и баклажанов, а значит вредные продукты (хлеб и сыр) могут отдохнуть.
- Вода. Не нужно выпивать по бочке воды в час, но по стакану перед каждым приемом пищи - обязательно. Ты и сама не заметишь, как привычные порции уменьшатся вдвое, а ноги станут стройнее.
- Забудь про "быструю" еду. Пиццу и пельмени замени пп-шными обедами и перекусами. И помни, что даже шаурма без соусов - вполне себе достойное пп-блюдо.
- Меньше жареного. И главное - полюби духовку, как родную дочь. Она сможет помочь сохранить все полезные свойства овощей, мясных и рыбных блюд. К тому же, лишит тебя лишних калорий, но не удовольствия от еды.