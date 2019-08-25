Без особого труда: шесть способов сохранить стройную фигуру

Все мечтают об идеальной фигуре со стройными ногами и без ненавистного живота. Что только не перепробовали: йога, таблетки для похудения, отказ от калорийного алкоголя, интервальное голодание - эффект недлительный и малозаметный. А все могло бы быть в полном порядке и без изнурительных издевательств над организмом, пишет Lady.tochka.net.