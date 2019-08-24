Шесть вещей, которые происходят с телом, когда ты перестаешь заниматься сексом

Заниматься сексом не только приятно (если ты не имитируешь удовольствие), но и полезно! К такому выводу приходят не только те, кто хочет затащить тебя в постель, но и ученые с исследователями. Хороший секс может заменить кардиотренировку, час йоги и даже протеиновый коктейль (нет, не так, как ты подумала), пишет Lady.tochka.net.
Мы прекрасно знаем, что польза для мышц и хорошего настроения в принципе может покрыть любые другие ожидания от секса. Но знания о том, что отсутствие сексуальной жизни, как таковой, негативно влияет на процессы в организме и ухудшает самочувствие, кажутся прямым призывом к действию.
Мы собрали 6 веских причин сходить на свидание с парнем, которому ты когда-то оставила свой номер и решили рассказать тебе о том, почему заниматься сексом все-таки полезно для здоровья.
6 вещей, которые происходят с телом, когда ты перестаешь заниматься сексом
Либидо
Сексуальная жизнь и сексуальное влечение идут рука об руку, а это значит, что длительное воздержание от любовных утех делает тебя менее заинтересованной в сексе в принципе. Чем дольше ты воздерживаешься - тем меньше хочется. Ты же помнишь, что привычка формируется за 21 день?
Кожа
Если ты думала, что причиной высыпаний и сухости кожи послужил грязный городской воздух, спешим тебя разочаровать. При длительном воздержании у женщин повышается уровень мужских гормонов в организме, а это становится причиной появления высыпаний и пересушивания. В общем, не косметолог тебе нужен, а хороший секс :)
Память
Некоторые исследователи считают, что люди, которые занимаются сексом чаще, могут похвастаться хорошей памятью. Это значит, что секс может помочь твоему мозгу активировать нейроны и в целом заставить серое вещество работать лучше.
Стресс
Ну тут ни исследований, ни слов вещуньи-гадалки не нужно для подтверждения. Отсутствие секса блокирует выработку эндорфинов и заставляет тебя чувствовать раздражение. Если ты ведешь себя резко и грубо со всеми, кто и кролика не обидел бы - тебе нужен секс (или психолог).
Сон
Эротические сны про твоего босса/парня из кофейни за углом/просто случайного прохожего - это проекция твоего несостоявшегося секса. Может хватит фантазировать и пора действовать?
Расстройство и пагубные привычки
Длительное отсутствие секса может привести к ожирению (когда ты начнешь искать удовольствие во вкусной еде), алкоголизму (когда все подружки поедут к парням, а ты будешь потягивать 6-ой апероль в баре) и бессоннице. Если ты начнешь заедать или запивать горе или чувствовать себя настолько несчастной, что и кусок в горло не полезет - беги на свидание немедленно!