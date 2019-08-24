Шесть вещей, которые происходят с телом, когда ты перестаешь заниматься сексом

Мы прекрасно знаем, что польза для мышц и хорошего настроения в принципе может покрыть любые другие ожидания от секса. Но знания о том, что отсутствие сексуальной жизни, как таковой, негативно влияет на процессы в организме и ухудшает самочувствие, кажутся прямым призывом к действию.

Мы собрали 6 веских причин сходить на свидание с парнем, которому ты когда-то оставила свой номер и решили рассказать тебе о том, почему заниматься сексом все-таки полезно для здоровья.

6 вещей, которые происходят с телом, когда ты перестаешь заниматься сексом

Либидо

Сексуальная жизнь и сексуальное влечение идут рука об руку, а это значит, что длительное воздержание от любовных утех делает тебя менее заинтересованной в сексе в принципе. Чем дольше ты воздерживаешься - тем меньше хочется. Ты же помнишь, что привычка формируется за 21 день?

Кожа

Если ты думала, что причиной высыпаний и сухости кожи послужил грязный городской воздух, спешим тебя разочаровать. При длительном воздержании у женщин повышается уровень мужских гормонов в организме, а это становится причиной появления высыпаний и пересушивания. В общем, не косметолог тебе нужен, а хороший секс :)

Память

Некоторые исследователи считают, что люди, которые занимаются сексом чаще, могут похвастаться хорошей памятью. Это значит, что секс может помочь твоему мозгу активировать нейроны и в целом заставить серое вещество работать лучше.

Стресс

Ну тут ни исследований, ни слов вещуньи-гадалки не нужно для подтверждения. Отсутствие секса блокирует выработку эндорфинов и заставляет тебя чувствовать раздражение. Если ты ведешь себя резко и грубо со всеми, кто и кролика не обидел бы - тебе нужен секс (или психолог).

Сон

Эротические сны про твоего босса/парня из кофейни за углом/просто случайного прохожего - это проекция твоего несостоявшегося секса. Может хватит фантазировать и пора действовать?

Расстройство и пагубные привычки