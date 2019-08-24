Вкус детства: рисовая бабка с яблоками

«Очень простой рецепт вкуснейшей запеканки из риса с яблоками. Рисовая бабка - чудесный завтрак для детей и взрослых. Вспомним детство!» - обратилась к своим подписчикам на YouTube автор кулинарного блога «Вика - Простые Рецепты». Ну что ж, давайте вспомним...