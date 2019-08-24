Самые злые и коварные свекрови по знаку Зодиака

РАК

Женщины этого знака Зодиака зачастую видят в своем сыне «золото», которое не может попасть в «абы какие руки». Матери-Раки порой перебарщивают с опекой над сыном, из которого вырастает маменькин сынок. И даже когда отпрыск вырастает и обзаводится своей семьей, мама не преминет придти в его дом и найти пыль даже в идеально чистой квартире. А это повод лишний раз поворчать в адрес невестки. Да и борщ у жены сына не такой наваристый, как у нее. И похудел что-то сын совсем. И одевается как зря. Кого свекровь в этом обвинит, понятно без слов.

При этом свекрови-Раки даже попытки невестки сблизиться, наладить отношения встречают порой с подозрением, а то и в штыки. Им будет казаться, что жена сына хочет скинуть ее с семейного «трона». Так что, невестке остается пожелать лишь большого терпения. Ну или, к примеру, того, чтобы свекровь жила где-нибудь в… другом часовом поясе.

ОВЕН

Свекрови этого знака Зодиака авторитарны и категоричны. Эти «командирши» режут правду-матку в глаза, не думая о последствиях. Такие вполне способны разрушить семью сына, ведь свекрови-Овны всегда правы по определению. Невестке даже нет смысла вступать с такой особой в спор, все равно проиграет.

Психологи говорят, что Овны просто ревнуют своих сыновей к их женам. И невестки, даже самые идеальные, для них враг номер один. В том случае, если мама и молодые живут отдельно, это еще терпимо. А вот если под одной крышей, бедной невестке точно не позавидуешь. Правда, как подсказывают звезды, у свекровей-Овнов есть один плюс. Если такая свекровь вдруг однажды поймет, что ее сын стал лучше, добился успеха благодаря своей жене, невестка может стать для своей свекрови лучшей подругой.

СКОРПИОН

Очень часто свекрови этого знака Зодиака «мягко стелют» при первом знакомстве с возлюбленной сына. Они не препятствуют их отношениям, даже если избранница отпрыска матери не понравилась. Но с учетом того, что Скорпионы очень переменчивы в характере, в отношениях с невесткой свекровь будет использовать не только «пряник». И «кнут» тоже. При этом в отличие от Овнов, эти свекрови не будут свою обиду высказывать в глаза. Станет молча дуться, обижаться, таить в себе злобу. Попробуй, догадайся – чем в очередной раз ей не угодила невестка.