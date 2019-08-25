Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью

Актриса уже вышла из декретного отпуска и готова к новым ролям в кино и театре. Стоит отметить и короткую прическу Мельниковой, которая придает ей легкий эпатаж. Актриса и сама готова к дерзким поступкам. Фото кормления ребенка на улице — лишь один из них.

Недавно Мельникова поиграла на нервах у подписчиков и, возможно, мужа — Артура Смольянинова, выложив снимок с актером Александром Головиным. «Развелись мы с Саньком. Все. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты...», — написала знаменитость.

Дарья и Артур в браке с 2013 года. Помимо Марка у пары есть старший сын — трехлетний Артур Смольянинов-младший.

На самом деле Дарья всегда берет детей с собой, как на съемки, так и на отдельные мероприятия. Она старается их оставлять с бабушкой или няней не больше чем на два часа. Также актриса отметила, какую помощь оказывает ее муж Артур Смольянинов. Дарья характеризует супруга не только, как трудолюбивого кормильца, но и как заботливого отца ее сыновей. Артур, имея свободное время, всегда проводит дома с мальчиками. Также он старается помогать супруге в бытовых делах, благодаря чему Дарья успевает выделить время на шопинг и саморазвитие.