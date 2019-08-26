Как просто! Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

Певица Ирина Дубцова много лет остается одной из самых красивых женщин российской эстрады. При этом выпускница «Фабрики звезд», вопреки слухам, никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка рассказала изданию Teleprogramma.pro о том, что помогает ей сохранять естественную красоту.

Как оказалось, главный секрет успеха в борьбе за внешний вид — высокая квалификация косметолога. Различные вспомогательные процедуры, сообщает Дубцова, выполненные грамотным специалистом, дают просто поразительный успех.

«Я теперь обожаю свое лицо без макияжа. Процедуры, проведенные правильным доктором, позволяют мне не носить в обычной жизни тональный крем и пудру» , — поделилась Ирина.

Кроме того, певица настоятельно рекомендует избавляться от негативного восприятия мира и вечного недовольства окружающими. Как отмечает звезда, «вредность старит».