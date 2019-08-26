Пн, 26.08.2019
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  • Как просто! Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

Как просто! Ирина Дубцова раскрыла свой секрет молодости

Ирина Дубцова

ФОТО: Instagram

Певица рассказала, что ей помогает бороться с возрастными изменениями, пишет Пятый канал.

Певица Ирина Дубцова много лет остается одной из самых красивых женщин российской эстрады. При этом выпускница «Фабрики звезд», вопреки слухам, никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Артистка рассказала изданию Teleprogramma.pro о том, что помогает ей сохранять естественную красоту.

Как оказалось, главный секрет успеха в борьбе за внешний вид — высокая квалификация косметолога. Различные вспомогательные процедуры, сообщает Дубцова, выполненные грамотным специалистом, дают просто поразительный успех.

«Я теперь обожаю свое лицо без макияжа. Процедуры, проведенные правильным доктором, позволяют мне не носить в обычной жизни тональный крем и пудру», — поделилась Ирина.

Кроме того, певица настоятельно рекомендует избавляться от негативного восприятия мира и вечного недовольства окружающими. Как отмечает звезда, «вредность старит».

«Здоровый румянец на щечках бывает только у добрых девочек»— утверждает Дубцова.

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