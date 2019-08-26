Пн, 26.08.2019
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  • О чем мечтают мужчины? Сколько должна весить идеальная женщина

О чем мечтают мужчины? Сколько должна весить идеальная женщина

Вес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mitar gavric / PantherMedia / Mitar gavric

Ответ определенно удивит многих, возможно, вы думали иначе. Для многих женщин вес очень чувствительная тема, пишет Zen.yandex.ru.

Каждое утро вы встаете на весы и чувствуете, что у вас опять развиваются комплексы потому, что стрелка в очередной раз не сдвинулась с места?

Действительно, для большинства из нас момент взвешивания неприятен и может испортить весь день. Один из интернет-ресурсов провел опрос на своем форуме, в котором анализировалось, сколько должна весить идеальная женщина.

Спросили женщин и мужчин. Им был задан вопрос, сколько в среднем должна весить женщина при росте 163 см? После бурного обсуждения женщины определили идеальный вес для себя: при росте 163 см - 56 кг.

Это значит, что идеальный вес для женщин варьируется в нижней границе нормы 21,3 из расчета индекса массы тела.

А что говорят мужчины? Оказывается, они определенно менее критичны к женской внешности. Мужчины посчитали, что «идеальная женщина» при росте 163 сантиметра должна весить около 65 килограммов. А это на девять килограммов больше, чем в женской версии.

По мнению 46 процентов опрошенных мужчин, их вторые половинки имеют идеальную массу тела и вообще не должны худеть!

Милые дамы, может нам хоть иногда стоит прислушиваться к мнению мужчин?

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