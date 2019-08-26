О чем мечтают мужчины? Сколько должна весить идеальная женщина

Ответ определенно удивит многих, возможно, вы думали иначе. Для многих женщин вес очень чувствительная тема, пишет Zen.yandex.ru.
Каждое утро вы встаете на весы и чувствуете, что у вас опять развиваются комплексы потому, что стрелка в очередной раз не сдвинулась с места?
Действительно, для большинства из нас момент взвешивания неприятен и может испортить весь день. Один из интернет-ресурсов провел опрос на своем форуме, в котором анализировалось, сколько должна весить идеальная женщина.
Спросили женщин и мужчин. Им был задан вопрос, сколько в среднем должна весить женщина при росте 163 см? После бурного обсуждения женщины определили идеальный вес для себя: при росте 163 см - 56 кг.
Это значит, что идеальный вес для женщин варьируется в нижней границе нормы 21,3 из расчета индекса массы тела.
А что говорят мужчины? Оказывается, они определенно менее критичны к женской внешности. Мужчины посчитали, что «идеальная женщина» при росте 163 сантиметра должна весить около 65 килограммов. А это на девять килограммов больше, чем в женской версии.
По мнению 46 процентов опрошенных мужчин, их вторые половинки имеют идеальную массу тела и вообще не должны худеть!
Милые дамы, может нам хоть иногда стоит прислушиваться к мнению мужчин?