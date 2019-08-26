О чем мечтают мужчины? Сколько должна весить идеальная женщина

Действительно, для большинства из нас момент взвешивания неприятен и может испортить весь день. Один из интернет-ресурсов провел опрос на своем форуме, в котором анализировалось, сколько должна весить идеальная женщина.

Спросили женщин и мужчин. Им был задан вопрос, сколько в среднем должна весить женщина при росте 163 см? После бурного обсуждения женщины определили идеальный вес для себя: при росте 163 см - 56 кг.

Это значит, что идеальный вес для женщин варьируется в нижней границе нормы 21,3 из расчета индекса массы тела.

А что говорят мужчины? Оказывается, они определенно менее критичны к женской внешности. Мужчины посчитали, что «идеальная женщина» при росте 163 сантиметра должна весить около 65 килограммов. А это на девять килограммов больше, чем в женской версии.

По мнению 46 процентов опрошенных мужчин, их вторые половинки имеют идеальную массу тела и вообще не должны худеть!