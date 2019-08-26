Галерея: магазин экологичной одежды для детей открылся в Таллинне

Хозяйка магазина - дизайнер Биргит Кадак. Как она рассказала, «в 2014 году у ее ребенка был диагностирован атопический дерматит», поэтому проблема детской одежды, которая была бы мягкой и комфортной, ей очень близка. Одежда bebe Organic продается в 22 странах мира, среди клиентов множество знаменитостей, в том числе Хлои Кардашян и Миранда Керр.