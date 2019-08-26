Пн, 26.08.2019
  • Krasotka
  • Модель с самыми большими глазами набирает популярность в интернете

Модель с самыми большими глазами набирает популярность в интернете

ФОТО: Instagram

Девушку сравнивают с персонажами популярных мультфильмов и просят ее выкладывать в соцсетях больше фотографий и видео.

Киевлянка Мария Оз уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и получила такую внешность от природы. 

На страницу модели подписаны более 116 000 фолловеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Oz (@dukhovnoe_litso) on

Многие сравнивают Марию Оз с персонажами популярных мультфильмов и просят ее выкладывать в соцсетях больше фотографий и видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maria Oz (@dukhovnoe_litso) on

«Настоящая принцесса Disney!», «Я буду использовать в качестве фотографии на обложке Facebook», «Что за милая зайка!», «Любуюсь Вами!» — пишут ее поклонники.

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