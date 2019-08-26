Модель с самыми большими глазами набирает популярность в интернете

Девушку сравнивают с персонажами популярных мультфильмов и просят ее выкладывать в соцсетях больше фотографий и видео.
Киевлянка Мария Оз уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и получила такую внешность от природы.
На страницу модели подписаны более 116 000 фолловеров.
Многие сравнивают Марию Оз с персонажами популярных мультфильмов и просят ее выкладывать в соцсетях больше фотографий и видео.
«Настоящая принцесса Disney!», «Я буду использовать в качестве фотографии на обложке Facebook», «Что за милая зайка!», «Любуюсь Вами!» — пишут ее поклонники.