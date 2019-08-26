Кисть для макияжа, которую девушка одолжила у подруги один раз, вызвала паралич

Вскоре Джо начала беспокоить боль в спине, причем настолько сильная, что она обратилась в больницу. И смертельный диагноз врачей привел ее в ужас — именно тогда ей рассказали о стафилококке и посоветовали ни на что не надеяться. После операции на спине стало понятно, что Джо жить будет, но не так, как прежде. Джо оказалась парализована от груди и ниже.