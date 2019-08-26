Кисть для макияжа, которую девушка одолжила у подруги один раз, вызвала паралич

К ужасным последствиям привело решение 31-летней Джо Джилкрайст из Квинсленда, Австралия, замаскировать небольшой прыщик чужой косметической кистью. Но ведь так не хотелось, чтобы вечер с подружками пошел под откос.
Беда в том, что Джо не знала: у ее подруги есть небольшой нарыв, другими словами, самый мерзкий рассадник вредных бактерий. И ничего бы не случилось, но Джо решила замазать именно прыщик. В итоге через повреждение в коже бактерии, а именно золотистый стафилококк, попали в организм женщины, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.
Вскоре Джо начала беспокоить боль в спине, причем настолько сильная, что она обратилась в больницу. И смертельный диагноз врачей привел ее в ужас — именно тогда ей рассказали о стафилококке и посоветовали ни на что не надеяться. После операции на спине стало понятно, что Джо жить будет, но не так, как прежде. Джо оказалась парализована от груди и ниже.
Спустя год изматывающей физиотерапии и усиленных тренировок Джо удалось встать на ноги. Она признается, что ей придавал сил маленький сын Томми. Глядя на него, Джо понимала, что ей ни за что нельзя сдаваться — хотя бы ради него.