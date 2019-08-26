Три знака Зодиака, чаще других попадающие в любовный треугольник

Для некоторых личностей любовные треугольники являются чем-то обыденным, поскольку на мировоззрение и установки таких людей оказывают влияние звезды.
Определенным знакам Зодиака сами небеса сулят столкновение со сложными и запутанными отношениями, а все из-за некоторых качеств и черт характера, дарованных планетами. Редакция uznayvse.ru расскажет о тех, кто вынужден нести этот тяжкий крест.
Овен
Представители этого знака часто попадают в двусмысленные ситуации. С одной стороны, они бегут от серости и обыденности, с другой – ценят надежность и преданность. В каждых отношениях проходит свежесть. Однако при их углублении открываются новые и более ценные чувства. В результате этот знак часто увлекается новым человеком, поддерживая связь с постоянным партнером. Импульсивность и дерзость Овнов может сыграть с ними злую шутку, заставив пойти на поводу чувства новизны.
Водолей
Водолеям тяжело понять людей, прочно осевших на одном месте, поскольку этот знак любит новые открытия и свежие впечатления. Водолеям всегда сложно определить, что им хочется, еще труднее озвучить свои желания второй половинке. Такое положение вещей заставляет противоречивых Водолеев идти на поводу ошибочного поиска счастья, ввязываясь в новые отношения.
Стрелец
Стрельцы - главные искатели новизны и приключений. Они часто становятся участниками любовных треугольников. Постоянно завязывая новые отношения, знакомясь с различными людьми, Стрельцы не могут противостоять запретным отношениям, они часто забывают про любимую половинку.
Уже изначально этот знак всегда старается избегать постоянства, боясь обременить себя долговременными отношениями, но если такая ситуация случилась, Стрелец обязательно пустится от нее наутек. Он найдет новый объект обожания, чтобы доказать самому себе, что прочные узы – не для него. Однако обидеть свою половинку, сообщив ей об уходе, ему будет также тяжело, как и оставаться преданным и верным.