Три знака Зодиака, чаще других попадающие в любовный треугольник

Определенным знакам Зодиака сами небеса сулят столкновение со сложными и запутанными отношениями, а все из-за некоторых качеств и черт характера, дарованных планетами. Редакция uznayvse.ru расскажет о тех, кто вынужден нести этот тяжкий крест.

Овен

Представители этого знака часто попадают в двусмысленные ситуации. С одной стороны, они бегут от серости и обыденности, с другой – ценят надежность и преданность. В каждых отношениях проходит свежесть. Однако при их углублении открываются новые и более ценные чувства. В результате этот знак часто увлекается новым человеком, поддерживая связь с постоянным партнером. Импульсивность и дерзость Овнов может сыграть с ними злую шутку, заставив пойти на поводу чувства новизны.

Водолей

Водолеям тяжело понять людей, прочно осевших на одном месте, поскольку этот знак любит новые открытия и свежие впечатления. Водолеям всегда сложно определить, что им хочется, еще труднее озвучить свои желания второй половинке. Такое положение вещей заставляет противоречивых Водолеев идти на поводу ошибочного поиска счастья, ввязываясь в новые отношения.

Стрелец

Стрельцы - главные искатели новизны и приключений. Они часто становятся участниками любовных треугольников. Постоянно завязывая новые отношения, знакомясь с различными людьми, Стрельцы не могут противостоять запретным отношениям, они часто забывают про любимую половинку.