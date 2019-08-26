Десять вещей, которые никогда нельзя класть в посудомоечную машину

Пресс для чеснока и сито

Эти кухонные аксессуары непросто отмыть руками. Соблазн переложить эту работу на посудомоечную машину велик, но, увы: ее все же придется сделать самой.

Частицы чеснока так сильно застревают в сетке пресса, что даже струи воды, подаваемые под напором, не способны вытолкнуть их наружу. С ситом дело обстоит еще хуже. При контакте с водой мука превращается в клейкую массу, забивающуюся в крошечные отверстия. Вымыть ее оттуда — задача не из легких.

Кухонные ножи

Качественный нож с алмазной обточкой — удовольствие не из дешевых. И если вы уже потратились на приобретение такого ценного для каждого любителя кулинарии предмета, ухаживайте за ним правильно. Под воздействием абразивных моющих средств ножи быстро теряют остроту. А во время работы машины струи воды могут отбрасывать их на соседние предметы — и это тоже плохо сказывается на их режущих свойствах.

Старинная посуда

Если вы цените посуду, доставшуюся вам в наследство от бабушки, никогда не мойте ее в посудомоечной машине. Эти раритетные предметы были изготовлены во времена, когда чудо-техники еще и в планах не было. Керамика по составу сильно отличалась от сегодняшней, а уж рисковать фарфором и вовсе не стоит. Антикварную посуду можно мыть только руками.

Пластиковые контейнеры

Несмотря на распространенное мнение, не всю пластиковую посуду можно мыть в посудомоечной машине. Воздействие химических веществ в составе моющих средств и высоких температур могут выдержать только те контейнеры, на которых имеется специальная маркировка — пиктограмма с изображением тарелок и бокала, находящихся под струями воды.

Если она перечеркнута, такую посуду мыть в посудомойке нельзя, иначе пластик может просто напросто расплавиться или поменять свои физические свойства, став непригодным для использования.

Ложки и доски из дерева

Любые предметы, сделанные из натурального дерева, плохо переносят длительный контакт с водой. Разделочные доски, лопатки и ложки — не исключение. Такие кухонные аксессуары предпочтительнее мыть руками и как можно быстрее, чтобы дерево не успело напитаться жидкостью, иначе оно быстро придет в негодность — растрескается или загниет.

Миски для животных

Это очень распространенная ошибка, которую часто совершают владельцы домашних животных. Если вы не хотите навлечь неприятности на свое здоровье, никогда не кладите их миски в посудомоечную машину. Исследования показывают, что более 60 процентовемкостей, предназначенных для кормления домашних животных, заражены сальмонеллой.

Бактерия с легкостью выдерживает стандартный цикл мытья в посудомойке. Более того, она выживает и в очень горячей воде, распространяясь по отсекам прибора и заражая все, что находится там.

Посуда с наклейками

Перед тем как отправить посуду в машину, убедитесь, что с нее удалены все наклейки. В противном случае вы рискуете забить фильтр и надолго блокировать работу техники.

Посуда с антипригарным покрытием

С изобретением посуды с антипригарным покрытием многие хозяйки вздохнули с облегчением. Однако на деле она оказалась весьма капризной. Верхний слой, обеспечивающий ее основные свойства, не переносит грубого воздействия жестких щеток, абразивных моющих средств и столовых приборов.

Как показала практика, высокие температуры в сочетании с агрессивными детергентами в посудомойке постепенно разрушают покрытие, поэтому производители рекомендуют мыть такую посуду вручную.

Алюминий и медь

Посуда и предметы интерьера из этих двух металлов не выносят интенсивного мытья в посудомоечной машине. Полированные поверхности теряют блеск. На посуде появляются царапины, разводы и пятна, которые потом сложно вывести.

Склеенная посуда

Если вам уже однажды удалось спасти дорогой для вас предмет, не испытывайте судьбу второй раз. С битой посудой нужно обращаться крайне осторожно. Струи горячей воды способны быстро размягчить клей и свести на нет все ваши предыдущие попытки вернуть ей первозданную красоту.