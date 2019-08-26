Смогут все: быстрое варенье из черной смородины

Варенье из черной смородины не только вкусно, но и полезно. Зимой это ценный источник витаминов. Главное, не варите его долго, чтобы сохранить витамины. А для этого нет ничего лучше, чем способ «пятиминутки», именно так варили смородину наши мамы и бабушки, советует «Домашний Очаг».