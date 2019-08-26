Смогут все: быстрое варенье из черной смородины

Варенье из черной смородины не только вкусно, но и полезно. Зимой это ценный источник витаминов. Главное, не варите его долго, чтобы сохранить витамины. А для этого нет ничего лучше, чем способ «пятиминутки», именно так варили смородину наши мамы и бабушки, советует «Домашний Очаг».
Количество порций - восемь.
Время подготовки - десять минут.
Время приготовления - 40 минут.
Общее время приготовления - 50 минут.
Ингредиенты: черная смородина - четыре стакана; сахар - четыре стакана; вода - один стакан.
Если хотите улучшить вкус варенья, добавьте к смородине любые другие ягоды, например, виноград, крыжовник, малину.
Способ приготовления
Заранее подготовьте небольшие стерилизованные банки и крышки. Ягоды переберите, промойте в холодной воде, удалите веточки и листья. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вся вода. В посуду для варки выложите ягоды. Влейте стакан воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите около десяти минут, не больше.
Затем выключите огонь и всыпьте в ягоды весь сахар. Дайте ему полностью раствориться, перемешивая деревянной лопаточкой. Дайте варенью постоять 30‒40 минут.
Затем снова поставьте варенье на огонь, доведите до кипения и сразу выключите огонь. Дайте постоять пять минут и разлейте варенье из смородины по банкам, закатайте крышками. Переверните и дайте остыть.
У вас должно получиться варенье с желеобразной консистенцией.