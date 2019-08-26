Отвечают астрологи: почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков Зодиака

Астрологи составили рейтинг самых привлекательных женщин по знаку Зодиака. По мнению предсказателей, шарм и харизма представителей прекрасного пола во многом определяется датой рождения. Если одни всегда находятся в центре внимания мужской компании, то другим, комплименты почти никогда не достаются, пишет «Стерлеград».

Скорпион

Первое место в списке сердцеедок занимают женщины-Скорпионы. Представители этого знака Зодиака способны произвести впечатление на мужчин всего за несколько секунд и надолго остаться в памяти у незнакомцев. Ум, грация, женственность, харизма — Скорпионы наделены всеми чертами, перед которыми представители противоположного пола просто не могут устоять.

Представительницам этого знака не хватает только доброты, впрочем, холодное обращение еще больше притягивает кавалеров.

Козероги

Второе место в списке самых желанных женщин занимают Козероги. Представительницы этого знака всегда следят за собой и знают во всем меру. Мужчинам интересно общаться с такими женщинами. Они готовы говорить с ними ночи напролет и проводить все свое свободное время.

Львы

Женщин-Львиц природа одарила невероятной красотой. Для того чтобы произвести впечатления на представителей противоположного пола, им достаточно один раз взмахнуть волосами и слегка улыбнуться. Уже после этого мужчины упадут к ногам такой женщины и завалят звонками и сообщениями.

Стрельцы

Женщины-Стрельцы отличаются уверенностью в себе. Даже если представительницы этого знака обладают неидеальной внешностью, они смогут преподнести ее так, что будет нельзя отвести глаз. Изысканный стиль и ухоженность подкупают многих кавалеров, а у женщин-конкуренток нередко вызывают зависть.

Овны

Женщины-Овны подберут ключ к сердцу любого мужчины. Они могут быть страстными любовницами, заботливыми матерями и отличными домохозяйками. Только вот бороться с эмоциями у представительниц этого знака не всегда хорошо получается, но с этим можно смириться.

Близнецы

Женщины-Близнецы подходят тем, кто отвергает принятые в обществе стандарты красоты. Представительницы этого знака любят плыть против течения и, как правило, возбуждают интерес у мужчин именно благодаря своей экстравагантности. Пирсинг, голубые волосы, прозрачные платья — Близнецы никогда не перестанут удивлять своими экспериментами. Будьте к этому готовы.

Рак

Судьба так распорядилась, что женщины-Раки не могут привлечь представителей противоположного пола при первой встрече. Их красоту необходимо рассматривать. И чем дольше — тем лучше. Зато если вы однажды полюбили женщину-Рака, на других вы больше никогда смотреть не сможете.

Тельцы

Женщины-Тельцы могут завоевать расположение любого мужчины благодаря своей доброте и дружелюбию. Представительницы этого знака всегда готовы прийти на помощь. Они милосердны и своей любовью могут растопить даже самое холодное сердце.

Девы

Женщин-Дев не за что критиковать. Всегда опрятные, рассудительные, внимательные к своему партнеру они становятся идеальными женами. Чтобы оценить качества таких женщин, представителям противоположного пола, придется провести с ними немало времени.

Весы

Очень часто мужчины думают, что Весы чересчур высокомерны. Однако это мнение рассеивается при первом близком общении. Представительницы этого знака только пускают пыль в глаза, а на деле с удовольствием идут на контакт и всегда поддерживают близких.

Водолеи

Любительницы поспорить и отстоять свое мнение — так можно описать женщин-Водолеев. Иногда мужчинам кажется, что представительниц этого знака не интересует никто, кроме их самих. Однако на самом деле это очень тонкие романтичные натуры, которые нуждаются в заботе и ласке.

Рыбы