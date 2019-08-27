Светлана Лобода в купальнике устроила жаркие танцы на яхте в Сочи

После выступления на «Новой волне» Лобода решила задержаться в Сочи, чтобы набраться сил перед следующими концертами, которые состоятся в начале сентября в Литве.

Вместе со своей командой Светлана отправилась на морскую прогулку на яхте. Певица наблюдала за дельфинами и энергично танцевала под зажигательные мелодии. Видео из путешествия по морю бывшая солистка «ВИА Гры» показала в Instagram stories.

Сначала Лобода в черном купальнике танцевала сидя, позируя на камеру. А затем артистка стала сама себя снимать, демонстрируя стройную фигуру.