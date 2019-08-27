Вт, 27.08.2019

Как приготовить салат из кабачков по-корейски на зиму

Zucchini noodles salad. Top view, copy space

ФОТО: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Кабачки можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты, пишет Сегодня.

Кабачки по-корейски на зиму – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1/2 сладкого перца
  • Зонтики укропа – по вкусу
  • Кинза или другая зелень – по вкусу
  • 2/3 стакана яблочного уксуса
  • 2/3 стакана растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления: 

  • Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
  • Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
  • Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
  • Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготовливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
  • Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
  • Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5–6 часов в холодильнике. 
  • Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дай полностью остыть. 
  • Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

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