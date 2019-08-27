Масло чайного дерева сделает нас красивыми

Лечение прыщей. Масло чайного дерева - исключительно эффективное средство для борьбы с прыщами и угревой сыпью. А всё потому, что оно намного снижает производство кожного сала, которое закупоривает поры и приводит к образованию очень «упрямых» прыщей.

Укрепляет ногти. Масло чайного дерева, помимо всего прочего, является мощным антисептиком. Оно эффективно противостоит грибкам, из-за которых наши ногти становятся очень хрупкими и легко крошатся.

Делает волосы густыми. Добавьте несколько капель этого масла в ваш шампунь и нанесите на волосы. Регулярное мытье головы подобным средством обладает терапевтическими свойствами. Массирующими движениями втирайте этот шампунь в кожу головы для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту волосам.