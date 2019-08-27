Как нарядиться маме на 1 сентября: актуальные советы эстонского стилиста Ольги Быковой

Согласитесь, эти простые и комфортные комплекты уместны для такого знаменательного дня, более того, как уверяет профессионал, «все их элементы легко комбинируются с другой одеждой и легко впишутся в ваш гардероб». Стоимость каждого комплекта примерно 180-200 евро.

Выбирайте, какой вам нравится больше других!