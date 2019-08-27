Как нарядиться маме на 1 сентября: актуальные советы эстонского стилиста Ольги Быковой
1 сентября многие женщины поведут своих детей в школу. С выбором одежды или школьной формы для сыновей и дочерей вы, наверное, определились. А что наденете вы? Ведь важно в этот день тоже выглядеть элегантно, нарядно и стильно. Особенно, если это торжественная линейка для первоклассников, событие, которое родители так любят снимать на камеру и выкладывать в социальные сети. Стилист Ольга Быкова подобрала четыре женских комплекта для главного сентябрьского праздника.
«Перед 1 сентября мы обычно бегаем, как сумашедшие, в поисках ручек, пеналов, рюкзаков и прочих необходимых школьникам вещей. В этой суете не сложно забыть про любимую себя. Помните, что вы - самый главный пример для подражания у своего ребенка. Мальчик у вас или девочка, только вы можете привить хороший вкус ребенку с детства. Поэтому специально для вас, мои дорогие мамочки, я составила несколько комплектов на заметку. Вся одежда из магазина Zara», - написала Ольга на своей страничке в Facebook.
Согласитесь, эти простые и комфортные комплекты уместны для такого знаменательного дня, более того, как уверяет профессионал, «все их элементы легко комбинируются с другой одеждой и легко впишутся в ваш гардероб». Стоимость каждого комплекта примерно 180-200 евро.
Выбирайте, какой вам нравится больше других!