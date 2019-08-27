Семь способов худеть и не срываться

Худей не потому, что это модно и не потому, что кажешься себе толстой в отражении зеркала. Четко поставь цель и задачи. И честно ответь себе на три вопроса.

Ты уверена, что тебе нужно худеть? Почему ты этого хочешь? Зачем тебе это нужно?

Такой подход позволит не пойти на зов сочного бургера и отказаться от тортика на дне рождении коллеги.

2. Снять жесткие ограничения

Любые рамки приводят к срыву, в результате ты не сбросишь вес, попадешь в замкнутый круг и нарушишь работу обмена веществ.

Читмил придумали не просто так. Но и увлекаться не нужно. Если всю неделю питаться правильно, а по воскресеньям есть гамбургеры с печеньем и газировкой, результата не будет. Во всем нужен баланс, и долька шоколада, когда очень хочется, — не криминал и не повод для чувства вины.

3. Не изводить организм жесткими диетами

Не сиди на строгих диетах (после большинства ты только прибавишь в весе). Дело не только в подорванном здоровье, хотя это тоже важно. Это очень давит психологически — ты не можешь сосредоточиться на результате, у тебя не хватает сил на спорт. Без физических нагрузок ты не будешь чувствовать себя здоровой и подтянутой, а сбалансированный рацион избавит от вечного чувства голода и плохого самочувствия на фоне нехватки микроэлементов и витаминов.

4. Оценивать результат

Взвешивайся, измеряй параметры, веди дневник похудения — подойдет любой способ. Чтобы не сойти с дистанции, важно наблюдать за прогрессом в середине. Это станет и дополнительной мотивацией — ты передумаешь есть конфеты, когда увидишь, что стала на два килограмма легче.

5. Разнообразить рацион

Еще одно распространенное заблуждение, которое ведет к срывам. В здоровой еде тоже есть место вкусным блюдам, а в любой правильной диете есть вкусные продукты в разрешенном списке. ПП-выпечка, ЗОЖ-соусы к блюдам и даже десерты. Диета — не повод жевать салатный лист круглые сутки.

6. Не настраивайся на быстрый результат

Основная причина, почему многие не доводят дело до конца. Тебе кажется, что ты увидишь результат уже через несколько дней и полностью преобразишься за неделю. Увы, это не так, если ты не голодаешь и не вредишь организму. Похудение — это долгая и упорная работа над собой, которая однозначно стоит того. Помни, зачем ты это делаешь и следи за результатами — обидно будет их терять из-за минутной слабости.

7. Не зацикливайся