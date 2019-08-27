Знаки Зодиака, которые встретят свою любовь осенью

Водолей

Представители знака будут находиться на пике своего обаяния и социальной активности в течение большей части предстоящей осени. Судьбоносные встречи гарантированы, главное — вовремя распознать свою вторую половинку и проявить интерес. Будь смелее, и все получится!

Лев

Звезды гарантируют тебе множество интересных событий этой осенью. Путешествия, новые знакомства и многообещающие встречи не заставят себя ждать уже в сентябре. Закрутить новый роман не смогут только те, кто на данный момент совсем не хочет отношений.

Дева

Тебя ждет очень насыщенный приятными событиями период, в том числе и любовного характера. Барьеры в коммуникации исчезнут, и ты будешь более открыта, чем и обратишь на себя внимание представителей противоположного пола. Настройся на романтику, но не торопите события!

Весы

Осенняя пора полна сюрпризов. Твоя вторая половинка уже где-то рядом, так что внимательно смотри по сторонам. Не исключено, что вы уже знакомы, но раньше просто не замечали друг друга. Как бы то ни было, большинство Весов к середине осени уже будут в паре.

Овен