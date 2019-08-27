Мария Кожевникова: «Я худею с четырех лет»

34-летняя Кожевникова рассказала, что с четырёх лет привыкла худеть и пристально следить за своим весом, поскольку занималась спортом. По её словам, каждые лишние 100 грамм становились ощутимой нагрузкой на организм. При этом актриса всегда сильно набирала вес во время беременности, передаёт СтарХит.

«Я толстела буквально по килограмму в день, даже лежала в больнице, и врачи следили за моим питанием, но вес все равно прибавлялся. В общем, из роддома я выходила то плюс 20, то плюс 30», - вспоминает Кожевникова.