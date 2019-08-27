Восемь домашних растений, вызывающих аллергию, даже если у вас ее никогда не было

Ромашка

Декоративные ромашки украшают интерьер и поднимают настроение своим владельцам. Растение также обладает лечебными свойствами и широко используется для приготовления чаев и настоев.

Но: пыльца ромашки — известный аллерген, вызывающий как респираторные (насморк, кашель, зуд), так и кожные (сыпь, красные пятна) реакции.

Фикус Бенджамина («Плачущий инжир»)

Фикусы широко используются для озеленения квартир и офисных помещений. Небольшие деревца с буйной листвой — ценное украшение интерьера и настоящий пылесборник.

Листья фикуса очищают воздух, притягивая частицы пыли. Если их регулярно не протирать, пыльное растение становится источником опасности для людей с чувствительной кожей и аллергией на латекс (структуры протеинов фикуса и латекса очень похожи). Симптомы заболевания различны — от появления раздражения на кожи до проблем с дыханием.

Хризантема

Многие любители цветов пробуют выращивать карликовые разновидности хризантемы в условиях квартир. И очень зря! Пыльца растений, накапливаясь в закрытых помещениях, может провоцировать целый ряд аллергических реакций — особенно у маленьких детей и пожилых людей.

Пальма

Комнатные виды пальм пользуются большой популярностью: и выглядят они довольно экзотично, и ухаживать за ними несложно. Но не все знают, что пыльца, созревающая в околоцветниках «мужских» особей — сильный аллерген, провоцирующий зуд, чихание, слезотечение и отеки.

Если в вашем доме живет аллергик, избегайте растений с характерными для «мужских» пальм шишками, наполненными пыльцой. Выглядят эти отростки по‑разному. Чтобы не ошибиться в выборе, воспользуйтесь помощью консультанта в магазине.

Африканская фиалка

Листва африканской фиалки покрыта множеством пушистых ворсинок. Благодаря этой особенности растение выгодно отличается от остальных комнатных цветов и приятно на ощупь. Но только представьте, сколько пыли и грязи накапливают эти мягкие листочки! Если у вас проявились первые признаки аллергии на пыль, от фиалок вам придется избавиться.

Гиацинт

Хотя гиацинт считается преимущественно садовым растением, но часто горшочки с лиловыми, розовыми и фиолетовыми цветами появляются в каждом доме. В течение нескольких недель это луковичное растение радует своим красивым видом и интенсивным ароматом, который становится причиной кожного зуда и насморка у людей, страдающих от аллергии.

Гиацинт не выделяет много пыльцы, аллергия на нее проявляется редко. А вот сок из луковицы может принести владельцам немало проблем.

Абутилон

Домашний клен не имеет никакого отношения к гигантам, растущим в парке. Но благодаря листве, по форме очень похожей на кленовую, абутилон пользуется большой популярностью у цветоводов.

Летом у растения появляются красные колокольчиковидные цветы, с которых обильно сыпется желтая пыльца, провоцирующая респираторные проблемы не только у людей, но и у домашних животных.

Комнатная гербера

Яркие герберы выглядят очень декоративно, радуют глаз и создают в доме уют. Но если вы решились завести в доме этот цветок — будьте готовы к трудностям.