Пять верных способов предотвратить измену

Вопрос измены является врагом номер один в семейной жизни. Верный и крепкий брак — серьезная работа над отношениями и друг другом.

Эмоциональное охлаждение, отсутствие интимной и духовной близости, порождают желание поглядывать, а иногда и похаживать «налево». И речь идет не только о мужской, но и женской измене! Что же поможет вам хранить верность?

1. Регулярно занимайтесь любовью

Важность этого аспекта трудно переоценить. Отношение к сексу, представления о его интенсивности и частоте у мужчин и женщин разные. В большинстве случаев мужчинам секс нужен чаще, больше и разнообразнее.

Если кто-то из партнеров не хочет выслушать и удовлетворить потребности своей половины, проблема будет нарастать как снежный ком. Часто это выливается в измену. В большинстве случаев, один из партнеров принимает правила игры и больше не пытается просить о своих желаниях, но они никуда не уходят, а наоборот ищут выхода и реализации, и не всегда со своим супругом.

В этом случае необходимо говорить о своих желаниях и не стесняться их, а второй половине не категорично отказывать, а учиться находить обоюдные варианты и время от времени экспериментировать.

2. Поддерживай эмоциональную близость

Главный враг измены помимо телесного охлаждения еще и эмоциональное. Тогда хочется найти недостающее на стороне. В этом смысле женская измена опаснее! Ведь чаще всего мужчина это делает из-за физиологии, неудовлетворенности, а вот изменяющая женщина руководствуется эмоциями.

Второй половине необходимо быть не только мужем или женой, но и партнером по жизни. Поддержка, совместные планы и мечты о будущем, общие увлечения и интересы, делают вас родными и эмоционально близкими людьми.

И не забывайте ценить то, что делает для вас вторая половина, а не принимайте это как должное.

3. Следи за собой

Мужчины любят глазами. И это правило распространяется не только на день вашего знакомства и первый год отношений, но и все последующие годы вашей совместной жизни. Насколько бы простым это правило ни казалось, его несоблюдение грозит заглядыванию на других представительниц женского пола.

Всем мужчинам хочется видеть рядом ухоженную красивую женщину и иметь возможность покрасоваться ей перед другими. Гулька на голове, бесформенный халат и отсутствие макияжа — верные признаки пересмотреть свой внешний вид перед вашим мужчиной!

С появлением ребенка женщина все свое внимание обращает только на малыша, мужчина же остается без былого внимания своей страстной избранницы, так еще и в халате или спортивном костюме. Конечно, ходить по дому на каблуках — не лучшая идея, но при появлении супруга вечером на пороге, можно его и побаловать приятным нарядом.

4. Соблюдай баланс

Быть постоянно на работе и видеться только на выходных - мало приятного для обоих. Сначала вы скучаете, а со временем начинаете заполнять пустоту какими-то делами, а порой и кем-то. Не стоит пренебрегать советами наших бабушек: «Никогда не оставляйте мужчину надолго одного». Если у вас нет времени на своего мужчину, оно обязательно найдется у другой женщины.

Постоянно быть вместе тоже не лучший вариант. Отсутствие личного пространства, посягательства на собственные дела друг друга тоже начинают очень быстро надоедать, и наступает желание побыстрее избавиться от назойливого общения.

5. Осторожнее с подружками

Это не пережитки прошлого, а суровая реальность. Это не означает, что теперь у тебя не должно быть подруг. Пусть они будут, но за пределами дома. Как бы вы ни были уверены в муже и в подружке, лишний повод и появление ненужных желаний ни к чему.

К сожалению, соблюдение всех советов не может служить стопроцентной гарантией верности, но является дополнительной страховкой от измены. В случае измены, ты будешь знать, что приняла все меры для ее предупреждения, а значит дело не в тебе, а в непорядочности партнера, а раз так, то: «Лучше одному, чем с кем попало».