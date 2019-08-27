Сколько лет вам осталось? Хирургическое снижение веса продлевает жизнь

Удалось ли вам в полной мере насладиться уходящим летом или из-за дискомфорта вам пришлось избегать многолюдных пляжей и жарких летних событий? В мире много людей, которые из-за чрезмерного веса и связанной с ним тучности не могут получать должное удовольствие от прекрасной летней погоды. Причиной может быть как физический, так и эмоциональный дискомфорт – не всякий способен выдержать эти осуждающие взгляды.
Положительный момент заключается в том, что всегда есть следующее лето, отрицательный – в том, что до следующего лета можно и не дожить.
Серьезный избыток веса сопряжен с целым рядом рисков для здоровья и, к сожалению, он означает существенное сокращение продолжительности жизни, не говоря о ежедневной эмоциональной нагрузке. Единственный верный и эффективный способ стать счастливым – смело посмотреть в глаза тем вещам, которые нас сдерживают. Далеко ходить для этого не нужно – все эти вещи всегда находятся в нас самих. Как только вы это сделаете, вам станет значительно легче развязывать эти мертвые узлы. Большую часть времени эти мертвые узлы мешают нам, но если мы говорим о серьезном избытке веса, то здесь в первую очередь страдает здоровье и даже жизнь.
Риски постоянного избытка веса:
- Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина заболеваний и смертности среди мужчин за последние 15 лет. Что значит быть толстым? Ожирение начинается тогда, когда организм в течение длительного времени тратит меньше энергии, чем производит.
- Каждый второй взрослый и как минимум один из трех 6-13-летних детей в Эстонии имеют лишний вес или ожирение, и доля таких людей – особенно среди детей – год от года растет.
- В Эстонии участилась первичная заболеваемость различными болезнями, связанными с лишним весом, такими как ожирение и другие хронические расстройства питания, а также диабет II типа. В 2015 году из-за высокого индекса массы тела мы потеряли около 42 600 лет жизни, что в среднем приравнивается к целой жизни 600 человек. С тех пор эти цифры не улучшились, а скорее наоборот.
- По-прежнему не радуют показатели физической активности жителей Эстонии. Физкультурой совсем не занимаются 39 процентов мужчин и 32 процента женщин, которые могли бы это делать по состоянию здоровья. Вероятно, это и есть одна из причин, почему доля мужчин с лишним весом увеличилась до 39 процентов и женщин – до 28 процентов. И все же доля людей с ожирением среди мужчин осталась на прежнем уровне (19%), а среди женщин увеличилась по минимуму (до 20%), однако существенно увеличилась доля людей с ожирением среди молодых мужчин. Таким образом около 60% эстонских мужчин и почти половина женщин имеют избыточный вес тела. Заметно возросло количество страдающих ожирением среди имеющих высшее образование и женщин эстонской национальности.
- Исследования показывают, что каждый килограмм лишнего веса, появившийся после 18-летнего возраста, сокращает вероятность того, что женщина проживет более 70 лет, на 5%.
Существует лишь одно решение по борьбе с чрезмерным весом, успех которого доказан
Реальность такова, что с чрезмерным весом, особенно резким ожирением, бороться очень сложно, однако в очередной раз, опираясь на тщательные исследования, мы можем утверждать, что лучшим оружием в этой борьбе является хирургическая операция, если регулярная физическая активность и правильное питание результатов не приносят.
Почему стоит выбирать хирургическое снижение веса?
С помощью бариатрической хирургии можно предупредить и даже полностью вылечить целый ряд заболеваний, связанных с ожирением, среди которых:
- диабет (заболевание, которое характеризует превышение нормы количества глюкозы в крови);
- артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления);
- высокий уровень холестерина (холестерин оседает на стеках сосудов и препятствует кровотоку);
- апноэ во сне (временное прекращение дыхания во время сна);
- хронические головные боли;
- проблемы вен на ногах (изменение цвета кожи на лодыжках и в нижней части голеней);
- инконтиненция мочи (отсутствие контроля над мочевым пузырем);
- болезни печени (скопление жира в клетках печени приводит к воспалениям);
- артроз (изношенные суставы, нуждающиеся в протезировании)
- возникновение раковых опухолей;
- атеросклероз (холестериновые отложения на стенках кровеносных сосудов)
- инфаркт сердечной мышцы
- повреждение мелких артерий, обусловленное диабетом и приводящее к гангрене конечностей
Баллонирование желудка – наиболее популярная хирургическая процедура по снижению веса
Баллонирование желудка – это нехирургический и немедикаментозный метод, и его основным преимуществом является минимальный риск осложнений. Баллонирование желудка можно использовать как в качестве самостоятельного метода по снижению веса, так и перед различными операциями для снижения операционных рисков.
Следующий шаг – консультация. Но где?
The Health Clinic в Эстонии предлагает целостную бариатрическую программу. Решения, которые состоят из бариатрической процедуры, индивидуальной консультации по питанию, психологической консультации и всяческой заботы о клиенте.
Освобождение от лишнего веса – дело непростое, однако возможное, причем результата не придется добиваться долгие годы. Жестокая правда заключается в том, что никто из нас не знает, сколько лет нам отмеряно, но серьезный излишек веса, определенно, крадет эти годы. Любой человек имеет право на счастливую жизнь, однако всем известно, что каждый из нас сам кузнец своего счастья. Избавление от лишнего веса – большой шаг навстречу счастью.
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