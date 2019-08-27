Сколько лет вам осталось? Хирургическое снижение веса продлевает жизнь

Серьезный избыток веса сопряжен с целым рядом рисков для здоровья и, к сожалению, он означает существенное сокращение продолжительности жизни, не говоря о ежедневной эмоциональной нагрузке. Единственный верный и эффективный способ стать счастливым – смело посмотреть в глаза тем вещам, которые нас сдерживают. Далеко ходить для этого не нужно – все эти вещи всегда находятся в нас самих. Как только вы это сделаете, вам станет значительно легче развязывать эти мертвые узлы. Большую часть времени эти мертвые узлы мешают нам, но если мы говорим о серьезном избытке веса, то здесь в первую очередь страдает здоровье и даже жизнь.