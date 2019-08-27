Как знаки Зодиака меняются с годами

Овен

Представительницы этого знака Зодиака с годами не теряют привлекательности и искры в глазах, юношеский азарт и жажда приключений сопровождают их на протяжении всей жизни. Внутреннее состояние выражается и внешне: Овны выглядят очень молодо и предпочитают молодежный стиль одежды.

Телец

Женщины-Тельцы с возрастом приобретают особый шарм и все больше стремятся к роскоши. В зрелые годы они предпочитают выглядеть очень элегантно и дорого. «Молодиться» внешне они совсем не хотят и никогда не косят под дурочек, наоборот: предпочитают изысканный и сдержанный стиль, который не идет молодым девчонкам.

Близнецы

Сохраняют молодость, свежесть и обаяние до максимально зрелого возраста. Обычно очень активны и много работают, редко отдают предпочтение тихому семейному образу жизни. В стиле одежды и внешнем виде предпочитают разнообразие, но выбирают только то, что смотрится на них органично.

Рак

С возрастом представительницы этого знака становятся все спокойнее и все больше посвящают себя дому и семье. В идеале становятся любящими женами и матерями, в этом представительницы знака хотели бы видеть свою реализацию. Поскольку они целиком отдают себя заботе о других, шикарно выглядеть и следить за модой у них попросту нет времени.

Лев

Обычно с годами представительницы этого знака добиваются высот в своем деле, потому что развивают в себе деловую хватку. В личной жизни могут быть и промахи, но стремление ярко выглядеть, привлекать внимание и наслаждаться жизнью никуда не уходит.

Дева

С возрастом они приобретают все больше ценных деловых качеств, которые способствуют реализации их грандиозных планов в жизнь. Становятся более консервативными во внешнем виде и стиле жизни, стараются не расходовать энергию и другие ресурсы на второстепенные вещи, полностью отдают себя делу.

Весы

Представительницы этого знака в любом возрасте сохраняют необыкновенную привлекательность. С возрастом привыкают самостоятельно принимать решения, учатся выходить из зоны комфорта. Развитый художественный вкус позволяет им поддерживать естественную красоту и всегда выглядеть стильно.

Скорпион

Женщины-Скорпионы с возрастом не становятся менее упрямыми или более покладистыми, все так же хотят все контролировать, однако учатся признавать свои ошибки, хотя и не стремятся их исправлять. Образ роковой женщины с годами становится все ярче, а взаимодействие с окружающими более гармоничным.

Стрелец

С возрастом Стрельцы успокаиваются и немного замедляются в своей бесконечной погоне за новыми впечатлениями. Ищут стабильности и комфорта в жизни. Часто хотят заниматься просветительской деятельностью, но никогда не теряют вкуса к путешествиям.

Козерог

Невероятно успешные бизнес-леди, которые успевают все: и строить карьеру, и заботиться о семье. С возрастом нарабатывают профессионализм в своем деле и оттачивают деловую хватку. Перфекционизм только укрепляется. В семейной жизни требовательны, строги, но заботливы.

Водолей

Сохраняют необычный взгляд на мир и стремление во всем докопаться до правды, но с возрастом учатся быть менее категоричными и идти на компромиссы с окружающими. Оптимизм, коммуникабельность и творческая энергия сохраняются в любом возрасте.

Рыбы