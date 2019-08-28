Шесть самых популярных вопросов к диетологу

Загвоздка в том, что довольно сложно измерить фактическое содержание кофеина в различных напитках, потому что оно может варьироваться. По данным клиники Майо, в кружке кофе (250 мл) может содержаться от 95 до 165 миллиграммов кофеина в зависимости от марки, типа и способа приготовления напитка. В эспрессо — до 64 миллиграммов, в латте или мокко — от 63 до 126 миллиграммов кофеина.

И не забывайте, что кофе — не единственный продукт, содержащий кофеин. Многие чаи, газированные напитки и виды шоколада также содержат этот компонент.

Правда ли, что после 18.00 нельзя есть, потому что можно поправиться?

По мнению биоритмологов (ученые изучают периоды активности и пассивности процессов, протекающих в человеческом организме), после 18.00 происходит своеобразная "перестройка" — все силы направляются на выведение не усвоенных из пищи элементов, но никак не на обработку новой порции еды. Таким образом, съеденное переваривается крайне медленно, а излишки превращаются в жировые отложения.

Как объясняет врач-диетолог клиники ЕМС, дело обстоит немного иначе:

Речь идет о том, что ужин должен быть за 3—4 часа до сна. Поэтому если кто-то ложится спать в 21.00, то в этом случае действительно ужин должен быть в 18.00.

В среднем на переработку пищи уходит пять часов (хотя этот показатель может существенно отличаться для разных продуктов). Таким образом, съеденная до 18.00 пища будет полностью усвоена до 23.00 — именно в это время большая часть людей ложится спать. Это значит, что желудок во время сна будет уже пуст и лишние килограммы не появятся. В качестве ужина лучше выбирать те блюда и продукты, которые содержат больше белков и углеводов. Такая еда дает чувство сытости и быстро переваривается.

Мы все должны стараться держаться подальше от глютена, верно?

Глютен — это белок, который содержится во многих злаках — таких, как пшеница, рожь, овес и ячмень. Стоит исключить продукты с глютеном из рациона, если у вас целиакия. Это заболевание, связанное с нарушением пищеварения. Оно вызвано повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен (клейковину). Заболевание сопровождается вздутием живота, болью в животе, диареей и рвотой.

Кроме того, есть люди с повышенной чувствительностью к глютену, для них употребление продуктов с этим белком чревато возникновением усталости и болями в желудке.

Исключить из рациона глютен — это также хорошая идея для людей с аллергией на пшеницу. У детей и взрослых, страдающих аллергией на пшеницу, симптомы развиваются в течение нескольких минут или часов после употребления в пищу продуктов, содержащих пшеницу. Симптомы аллергии включают отек, зуд или раздражение полости рта или горла, крапивницу, зудящую сыпь на коже, отеки, заложенность носа, головную боль, а иногда судороги, тошноту или рвоту.

Порой врачи рекомендуют исключить глютен людям с синдромом раздраженного кишечника (это может помочь с такими симптомами, как диарея).

Итак, это был довольно длинный список веских причин, из-за которых можно отказаться от глютена. Но если у вас нет таких проблем со здоровьем, нет смысла исключать его из своего рациона. В статье "Гастроэнтерология и гепатология", опубликованной в 2018 году, объясняется, что соблюдение безглютеновой диеты людьми, у которых нет непереносимости этого белка, вряд ли принесет существенную пользу здоровью. Это может даже привести к дефициту питательных веществ. Более того, это еще и опустошит кошелек, так как модные безглютеновые продукты стоят дороже.

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