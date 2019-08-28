Шесть самых популярных вопросов к диетологу

Недавно мы попросили фолловеров в социальных сетях прислать нам наболевшие вопросы о питании, которые бы они хотели задать диетологу, пишет Сплетник.
Правда ли, что после 30 лет не стоит есть молочные продукты?
Вздутие живота, диарея и дискомфорт в животе после употребления молочных продуктов — вот основные приметы непереносимости лактозы. Как объясняет врач-диетолог клиники ЕМС Ольга Чекулаева, с возрастом активность фермента лактазы, которая расщепляет молочный сахар — лактозу, действительно снижается. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют снизить употребление цельного молока, при этом кисломолочные продукты (творог, кефир, йогурт, твердые сыры) могут присутствовать в рационе.
При получении кисломолочных продуктов бактерии расщепляют лактозу, поэтому кефир, простокваша и йогурт не представляют опасности для тех, кто страдает непереносимостью молока.
Правда ли, что завтрак — главный прием пищи и его никогда нельзя пропускать?
Для одних завтрак — это самый важный прием пищи, а другие не могут себя заставить утром съесть хотя бы одно яйцо. Как бы то ни было, исследования по этой теме довольно неубедительны. На каждое исследование, которое показывает, что завтрак полезен, есть другое, которое доказывает обратное.
Считается, что регулярный ранний прием пищи может помочь в потере веса. Фишка в том, что ускоряется метаболизм, и человек остается сытым дольше (плотный завтрак — залог того, что ночного жора не случится).
Завтрак помогает организму "начать работу", запуская все метаболические процессы. Кроме того, доказано, что пропуск завтрака часто приводит к смещению пищевой нагрузки на вторую половину дня, что способствует росту избыточной массы тела и развитию ожирения,— говорит Ольга Чекулаева.
Эксперты советуют налегать утром на сложные углеводы, которые дают энергию (например, съесть тост из цельной пшеницы или овсянку). Однако есть и другая теория, согласно которой, если пропускать завтрак, то и общее количество калорий, съеденное в день, будет меньше. Есть основания не доверять исследованиям о пользе завтрака. Ведь они могут финансироваться компаниями, заинтересованными в их итогах, например, производящими кукурузные хлопья.
Кофе действительно обезвоживает организм?
Да, кофе обладает мочегонным эффектом. Поэтому если вы выпили чашку кофе, необходимо восполнить жидкость, употребив чашку воды,— коротко и ясно отвечает Ольга Чекулаева.
Как считают некоторые ученые, все дело в том, что кофеин выводит из организма натрий и воду. Согласно обзору десяти исследований, выполненному Лоуренсом Армстронгом из Университета Коннектикута (США), кофеин — мягкое мочегонное средство. В 12 из 15 случаев количество мочи исследуемых не зависело от того, содержала выпитая ими вода кофеин или нет.
Другая теория гласит, что именно кофеин воздействует на рецепторы нейротрансмиттерного аденозина таким образом, что изменяет баланс натрия и жидкости в организме. Именно поэтому, если вы пьете кофе без кофеина, диуретический (мочегонный) эффект будет не таким сильным. В любом случае все зависит от индивидуальных особенностей.
В соответствии с диетическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, лучше всего ограничить ежедневное потребление кофе тремя-пятью чашками (до 400 миллиграммов кофеина в день). Чрезмерное употребление кофеина может привести к таким проблемам, как головные боли, бессонница, учащенное сердцебиение, дрожь и многое другое.
Загвоздка в том, что довольно сложно измерить фактическое содержание кофеина в различных напитках, потому что оно может варьироваться. По данным клиники Майо, в кружке кофе (250 мл) может содержаться от 95 до 165 миллиграммов кофеина в зависимости от марки, типа и способа приготовления напитка. В эспрессо — до 64 миллиграммов, в латте или мокко — от 63 до 126 миллиграммов кофеина.
И не забывайте, что кофе — не единственный продукт, содержащий кофеин. Многие чаи, газированные напитки и виды шоколада также содержат этот компонент.
Правда ли, что после 18.00 нельзя есть, потому что можно поправиться?
По мнению биоритмологов (ученые изучают периоды активности и пассивности процессов, протекающих в человеческом организме), после 18.00 происходит своеобразная "перестройка" — все силы направляются на выведение не усвоенных из пищи элементов, но никак не на обработку новой порции еды. Таким образом, съеденное переваривается крайне медленно, а излишки превращаются в жировые отложения.
Как объясняет врач-диетолог клиники ЕМС, дело обстоит немного иначе:
Речь идет о том, что ужин должен быть за 3—4 часа до сна. Поэтому если кто-то ложится спать в 21.00, то в этом случае действительно ужин должен быть в 18.00.
В среднем на переработку пищи уходит пять часов (хотя этот показатель может существенно отличаться для разных продуктов). Таким образом, съеденная до 18.00 пища будет полностью усвоена до 23.00 — именно в это время большая часть людей ложится спать. Это значит, что желудок во время сна будет уже пуст и лишние килограммы не появятся. В качестве ужина лучше выбирать те блюда и продукты, которые содержат больше белков и углеводов. Такая еда дает чувство сытости и быстро переваривается.
Мы все должны стараться держаться подальше от глютена, верно?
Глютен — это белок, который содержится во многих злаках — таких, как пшеница, рожь, овес и ячмень. Стоит исключить продукты с глютеном из рациона, если у вас целиакия. Это заболевание, связанное с нарушением пищеварения. Оно вызвано повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен (клейковину). Заболевание сопровождается вздутием живота, болью в животе, диареей и рвотой.
Кроме того, есть люди с повышенной чувствительностью к глютену, для них употребление продуктов с этим белком чревато возникновением усталости и болями в желудке.
Исключить из рациона глютен — это также хорошая идея для людей с аллергией на пшеницу. У детей и взрослых, страдающих аллергией на пшеницу, симптомы развиваются в течение нескольких минут или часов после употребления в пищу продуктов, содержащих пшеницу. Симптомы аллергии включают отек, зуд или раздражение полости рта или горла, крапивницу, зудящую сыпь на коже, отеки, заложенность носа, головную боль, а иногда судороги, тошноту или рвоту.
Порой врачи рекомендуют исключить глютен людям с синдромом раздраженного кишечника (это может помочь с такими симптомами, как диарея).
Итак, это был довольно длинный список веских причин, из-за которых можно отказаться от глютена. Но если у вас нет таких проблем со здоровьем, нет смысла исключать его из своего рациона. В статье "Гастроэнтерология и гепатология", опубликованной в 2018 году, объясняется, что соблюдение безглютеновой диеты людьми, у которых нет непереносимости этого белка, вряд ли принесет существенную пользу здоровью. Это может даже привести к дефициту питательных веществ. Более того, это еще и опустошит кошелек, так как модные безглютеновые продукты стоят дороже.
Поможет ли отказ от мяса похудеть?
По мнению врача-диетолога клиники ЕМС, исключение из рациона жирных сортов мяса, таких как свинина, баранина, действительно будет помогать снижать вес. Длительный отказ от красного мяса (телятина, говядина) приводит к снижению запасов железа в организме, что отразится на обменных процессах.