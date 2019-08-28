Десять способов правильного хранения овощей. Как ничего не испортить

Вероятно, вы знаете, что помидоры в холодильнике хранить не стоит. Не слышали об этом или считаете, что разницы нет никакой? Тогда вам скорее нужно узнать, как на самом деле хранить овощи, чтобы они не портились слишком быстро, пишет «Домашний Очаг».
Факт: испорченные фрукты и овощи в два раза чаще попадают в мусорное ведро по сравнению с другими продуктами.
Половина овощей и фруктов выбрасывается из-за неправильного хранения, а вторая половина из-за того, что вы покупаете их больше, чем нужно. Получается, вы тратите лишние деньги, а из-за лишних отходов страдает окружающая среда. Вывод напрашивается сам собой: хотите меньше выкидывать — не покупайте лишнего и храните продукты правильно. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые не стоит повторять.
И все-таки: не храните в холодильнике помидоры
Их нужно хранить при комнатной температуре, если только они не начали перезревать или не были нарезаны. При хранении в холодильнике томаты теряют свой вкус и аромат и становятся рыхлыми. Хорошо хранить в картонной коробке или прямо на кухонной столешнице (когда место позволяет), прикрыв полотенцем для защиты от плодовых мушек.
Не повторяйте за магазинами
То, как товар хранится на полках супермаркета, не означает, что именно так вы должны хранить его дома. Товары на полках часто меняют местами, стимулируя потребительский спрос, поэтому здесь часто можно увидеть салаты и зелень на обычных полках. Однако это неправильно. Салаты и зелень всегда должны оставаться в холодильнике, если не хотите, чтобы они завяли на следующий день.
Не убирайте в холодильник арбуз
Конечно, есть теплый арбуз не очень вкусно, но долго хранить его в холодильнике тоже нельзя. На третий день при низких температурах хранения арбуз начнет терять свой цвет и аромат, поэтому съесть его нужно за пару дней. Разрезанную дыню нужно сразу убирать в холодильник с точки зрения безопасности.
Не храните кабачки в самых холодных зонах холодильника
Кабачки нужно хранить в прохладе, но не морозить. Лучше разместить их в дверцах или на верхней полке холодильника, где температура немного выше. Чтобы кабачки не перемерзли, их можно убрать в пакет или обернуть бумажным полотенцем, а съесть их нужно в течение пяти дней.
Не убирайте в холодильник огурцы и баклажаны
Эти овощи тоже предпочитают комнатную температуру. Если хранить баклажаны при холодной температуре больше недели, они потеряют цвет и станут чувствительными к разного рода повреждениям. Огурцы ведут себя так же уже на второй и третий день. Их можно хранить при низких температурах около трех дней, но если вы достали их из холодильника, использовать лучше сразу.
Если ягоды начинают портиться, заморозьте
Малину, клубнику, землянику или ежевику нужно съесть в течение двух дней. Черника и голубика может храниться до 10 дней, но чаще выдерживает не больше недели. Если чувствуете, что ягоды начинают скисать и текут, не выбрасывайте, переложите в пакет и поместите в морозильную камеру. Они прекрасно подойдут для морсов и смузи.
Кстати: то же самое можно сделать и с бананами, но перед заморозкой нужно снять с них шкурку.
Не храните зелень без воды
Чаще всего мы храним овощи в фасовочном пакете или в пищевой пленке, не зная, что есть способ лучше. Зелень можно хранить как букет цветов, поставив в стакан с водой и накрыв сверху пакетом. Воду лучше менять при случае и немного подрезать стебли, чтобы не загнивали. Что касается охлаждения, то большинство трав нужно хранить в холодильнике, кроме базилика, который очень чувствителен к холоду. Его лучше покупать в небольшом количестве и ставить в стакан на кухонную столешницу.
Не храните фрукты и овощи рядом
Еще одна новость: овощи и фрукты не стоит хранить рядом друг с другом. Большинство фруктов вырабатывает газ этилен, помогающий созревать им быстрее, поэтому овощи, которые чувствительны к этилену, быстрее испортятся.
Простой пример: яблоки, авокадо, персики и перец производят этилен. Баклажаны, салат, огурцы и зелень чувствительны к этилену. Положите огурцы и перец рядом, огурцы испортятся быстрее.
Также не стоит хранить продукты, вырабатывающие этилен в герметичных упаковках — пакетах, контейнерах и т. д., если только не хотите, чтобы они дозрели быстрее.
Имейте в виду, что есть фрукты, которые одновременно этилен вырабатывают и сами от него же и портятся, так что могут быстро перезреть. К ним относятся бананы, авокадо и яблоки.
Не храните корнеплоды без пакетов
Свеклу, морковь, картофель и другие корнеплоды можно хранить месяцами, если они лежат в холодильнике в плотном пакете, который удерживает влагу внутри.
То же самое касается имбиря, чеснока, лука и фенхеля. Сумки не обязательно должны быть полиэтиленовыми, холщевые тоже вполне подойдут.