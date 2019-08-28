Десять способов правильного хранения овощей. Как ничего не испортить

Факт: испорченные фрукты и овощи в два раза чаще попадают в мусорное ведро по сравнению с другими продуктами.

Половина овощей и фруктов выбрасывается из-за неправильного хранения, а вторая половина из-за того, что вы покупаете их больше, чем нужно. Получается, вы тратите лишние деньги, а из-за лишних отходов страдает окружающая среда. Вывод напрашивается сам собой: хотите меньше выкидывать — не покупайте лишнего и храните продукты правильно. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые не стоит повторять.

И все-таки: не храните в холодильнике помидоры

Их нужно хранить при комнатной температуре, если только они не начали перезревать или не были нарезаны. При хранении в холодильнике томаты теряют свой вкус и аромат и становятся рыхлыми. Хорошо хранить в картонной коробке или прямо на кухонной столешнице (когда место позволяет), прикрыв полотенцем для защиты от плодовых мушек.

Не повторяйте за магазинами

То, как товар хранится на полках супермаркета, не означает, что именно так вы должны хранить его дома. Товары на полках часто меняют местами, стимулируя потребительский спрос, поэтому здесь часто можно увидеть салаты и зелень на обычных полках. Однако это неправильно. Салаты и зелень всегда должны оставаться в холодильнике, если не хотите, чтобы они завяли на следующий день.

Не убирайте в холодильник арбуз

Конечно, есть теплый арбуз не очень вкусно, но долго хранить его в холодильнике тоже нельзя. На третий день при низких температурах хранения арбуз начнет терять свой цвет и аромат, поэтому съесть его нужно за пару дней. Разрезанную дыню нужно сразу убирать в холодильник с точки зрения безопасности.

Не храните кабачки в самых холодных зонах холодильника

Кабачки нужно хранить в прохладе, но не морозить. Лучше разместить их в дверцах или на верхней полке холодильника, где температура немного выше. Чтобы кабачки не перемерзли, их можно убрать в пакет или обернуть бумажным полотенцем, а съесть их нужно в течение пяти дней.

Не убирайте в холодильник огурцы и баклажаны

Эти овощи тоже предпочитают комнатную температуру. Если хранить баклажаны при холодной температуре больше недели, они потеряют цвет и станут чувствительными к разного рода повреждениям. Огурцы ведут себя так же уже на второй и третий день. Их можно хранить при низких температурах около трех дней, но если вы достали их из холодильника, использовать лучше сразу.

Если ягоды начинают портиться, заморозьте