Четыре мифа о вреде макарон, о которых пора забыть

В популярных мифах о вреде макарон разобрались ученые и поставили точку в вопросе: есть или не есть. Есть, даже регулярно, но в меру!

Миф 1. Макароны вредные и так же, как сладости, приводят к сахарному диабету

Сравнивать макароны с кондитерскими изделиями можно только в том случае, если они изготовлены из хлебопекарной пшеничной муки и их гликемический индекс, то есть способность продукта повышать уровень глюкозы в крови, действительно высок. По пищевой ценности они близки к белой булочке или багету. Отличить продукт можно по характерному виду: его поверхность белая, с белесыми вкраплениями.

В Италии, где традиционный рацион основан на ежедневном употреблении пасты, производить и продавать такие макароны запрещено на законодательном уровне. Итальянские макароны изготовлены из пшеницы твердых сортов, обладают желтой, глянцевой поверхностью, очень твердые и долго развариваются. Макароны из твердых сортов пшеницы содержат долгие углеводы. Они длительно расщепляются в пищеварительном тракте, надолго насыщают и не вызывают всплеска глюкозы. От такого продукта организм получит запас энергии на четыре часа без вреда для поджелудочной железы.

Миф 2. От макарон толстеют

Калорийность 50 граммов сухой пасты — 190 Ккал. Во время варки масса увеличивается в объеме втрое, поэтому продукт можно уверенно считать сытным при низкой калорийности. Сочетая его с помидорами, зеленью, морепродуктами, вы получаете здоровое, полезное и очень вкусное блюдо, которое не скажется лишними килограммами.

Многие спагетти и другие виды пасты обычно готовят в дополнение к мясу, котлетам, заливают сырно-сливочными соусами. Такие комбинации способствуют набору веса, но не из-за макарон, а из-за добавок к ним. Мясо с макаронами — много калорий, мясо с салатом — немного. Макароны с томатным соусом — сытное и диетическое блюдо, а с сырно-сливочным — жирное и калорийное. Сочетайте продукты правильно, и лишний вес не появится.

Миф 3. Если хочешь похудеть, откажись от макарон

В 2016 году ученые из итальянского университета Neuromed доказали, что паста абсолютно не вредит тем, кто хочет похудеть, а способствуют снижению массы тела. Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Nutrition and Diabetes, показывают прямую взаимосвязь содержания спагетти в диетическом рационе и формирования здорового индекса массы тела.

Ученые изучили данные 23 000 человек, которые придерживались питания по принципам средиземноморской диеты. Они ежедневно употребляли рыбу, овощи, фрукты и оливковое масло. Источником сложных углеводов были спагетти из твердых сортов пшеницы. Анализ веса участников показал, что ежедневное употребление пасты не вызывает набор веса, напротив, уменьшает окружность талии.

Миф 4. Макароны просто сытные, в них нет ничего полезного