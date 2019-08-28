Любуемся: Яна Рудковская в ультракоротком платье с бантом обнажила стройные ноги

44-летняя Яна Рудковская примерила смелый наряд для четвертого дня фестиваля «Новая волна». Продюсер показала стройную фигуру в маленьком черном платье, пишет Cosmo.
Вчера в Сочи прошел творческий вечер Сосо Павлиашвили в честь его 55-летнего юбилея. Среди почетных гостей концерта было много звезд. Яна Рудковская подчеркнула свои стройные ноги стильным нарядом «опасной» длины. Из-за сильного ветра ей даже пришлось придерживать подол платья, который стремился подняться вверх.
Рудковская выбрала наряд от французского дизайнера Александра Вотье. Ультракороткое черное платье удачно подчеркнуло точеную фигуру светской львицы. Наряд имеет атласный бант на талии и расклешенную юбку. Из обуви звезда выбрала босоножки на высокой шпильке. Яна распустила свои волосы и сделала неяркий макияж.
Рудковская также показала интересную фотографию с 52-летним Филиппом Киркоровым. Король российской эстрады нежно обнял продюсера Димы Билана. Звездные друзья отдохнули на тематической вечеринке.
Яна надела короткое платье с пайетками. Свой образ она дополнила дорогими часами и серебристыми босоножками. Филипп выбрал блестящую кофту и черные брюки.
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