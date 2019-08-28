Сексуальный гороскоп: узнай больше о своем мужчине

Весы

Никогда не станет лезть женщине в душу, желая убедиться в ее порядочности или узнать, что для нее свято и дорого. Его волнует только ее внешность, голос, одежда и поведение. В то время, как ее заветные чувства будут оставаться недоступными для Весов, он станет обращать все больше и больше внимания на твои поверхностные промахи.

Скорпион

Они встречаются, он мучает ее потому, что ему это нравится. Постепенно она становится полной психической развалиной. Ему это тоже нравится. Женщине следует самой грациозно пасть в его объятья и позволить ему все. Да, он мощный (поэтому не дерись с ним). Под его взглядом у женщины возникает желание снять нижнее белье, независимо от того, сколько людей рядом и сколько времени она с ним знакома. Эрекция - всегда. Презервативы - по его желанию.

Стрелец

На первый взгляд кажется абсолютно застенчивым скромняшкой, но это только до того момента, как ты окажешься со Стрельцом в одной постели. Будет все - нежность, страсть, самозабвенный секс. Недостаток Стрельцов в их некоторой шаблонности и в том, что их сексуальность ограничена набором каких-то норм и правил, навязанных непонятно кем. После сексуального контакта Стрельцы становятся ужасно пошлыми в общении.

Козерог

Он очень старателен в постели, иногда даже излишне, и очень нежен. Утонченный, как аналитик службы безопасности, остроумный, как биоробот, душевный, как банкир, Козерог все на свете воспринимает всерьез. У него самые благородные намерения. Ничто человеческое ему не чуждо. Он отлично знает, что не только в деньгах счастье. Ее положение в обществе представляет для него не меньший интерес.

Водолей

Без малейшего колебания овладевает всеми, кого хочет. Есть Водолеи неразборчивые и разборчивые, но распутны и те, и другие. Способен самостоятельно признать, насколько он испорчен, и не стыдится этого. Он гордится своей непохожестью на других. Любые узы он расценивает как посягательство на духовный рост каждого из партнеров.

Рыбы