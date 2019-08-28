Сексуальный гороскоп: узнай больше о своем мужчине

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Верить в астрологию или нет - личное дело каждого. Однако нельзя отрицать, что конкретные черты характера определяют отдельные знаки Зодиака. Мы знаем, что Рыбы - романтичны и депрессивны, Тельцы - упрямы, а Львы - горды и немного обидчивы. Для каждого знака Зодиака также существует и сексуальный гороскоп. Мы собрали самые определяющие черты сексуального характера для мужчин. Кто твой герой - Стрелец или Водолей?
Овен
В сексе пытается доказать, что он «не баран». Готов постоянно делать кунилингус. Совершенно не стесняется того, что занимается онанизмом. При явном недостатке сексуальной выносливости Овен испытывает просто-таки биологическую потребность волочиться за бесчисленными ни в чем не повинными дамами с почти первобытным азартом.
Телец
По количеству половых актов за ночь даст фору любому другому знаку. В остальном не мычит и не телится. Не любит менять поз, вполне хватает банального «он сверху, она снизу, лицом друг к другу», из-за обилия случайных связей часто болеет венерическими заболеваниями. Хотя в вертикальном положении Телец любит главенствовать, в постели он всегда уступит место сверху даме. Чтобы заинтересовать такого мужчину, женщина должна выглядеть как можно более равнодушной. Не реагировать на улыбки. Не поможет - притвориться глухой, объясняясь жестами. Ни в коем случае не говори ему «да»!
Его не устраивает время встречи. Интимность на него давит. Моногамия приедается. Любые ограничения выводят из себя. Талантлив в сексе, угадывает желания, может подать любое извращение как нечто очень привлекательное. Стесняется стонать во время оргазменной разрядки. Любит, когда его партнерша надевает чулки и все такое прочее. Не упустит случая предложить
Рак
Несмотря на название, этот знак не любит одноименную позу. Но неплохо справляется и в других, не менее пошлых позах. Во время полового акта он двигается то быстро, то медленно, стараясь быть разным: ему кажется, что это возбуждает партнершу. Считает своим главным оружием кунилингус. После секса любит пообсуждать предыдущие сексуальные опыты - свои и партнерши.
Лев
У Льва не просто жизнь, а жизнь - пьеса. Под названием «Любовь Льва». Сценарий и постановка Льва. Продюсер - Лев. В главной роли - Лев. В ролях: Лев. Исполняет Лев (красавец, вокруг которого разворачивается действие). и прекрасная Героиня. Восторженная публика: исполняют все женщины мира. А если серьезно, то бывают разными. Очень.
Дева
Полноценной Деве-педанту положено: с упоением вновь и вновь проделывать одну и ту же нудную работу в одной и той же отупляющей манере. Иметь нездоровое пристрастие к мелочам, на которые не обратит внимание ни один нормальный человек, потому что в жизни есть вещи поважнее. Отличаться толстокожестью: например, не замечать, как знакомые заблаговременно переходят на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с ним. То же и в сексе.
Весы
Никогда не станет лезть женщине в душу, желая убедиться в ее порядочности или узнать, что для нее свято и дорого. Его волнует только ее внешность, голос, одежда и поведение. В то время, как ее заветные чувства будут оставаться недоступными для Весов, он станет обращать все больше и больше внимания на твои поверхностные промахи.
Скорпион
Они встречаются, он мучает ее потому, что ему это нравится. Постепенно она становится полной психической развалиной. Ему это тоже нравится. Женщине следует самой грациозно пасть в его объятья и позволить ему все. Да, он мощный (поэтому не дерись с ним). Под его взглядом у женщины возникает желание снять нижнее белье, независимо от того, сколько людей рядом и сколько времени она с ним знакома. Эрекция - всегда. Презервативы - по его желанию.
Стрелец
На первый взгляд кажется абсолютно застенчивым скромняшкой, но это только до того момента, как ты окажешься со Стрельцом в одной постели. Будет все - нежность, страсть, самозабвенный секс. Недостаток Стрельцов в их некоторой шаблонности и в том, что их сексуальность ограничена набором каких-то норм и правил, навязанных непонятно кем. После сексуального контакта Стрельцы становятся ужасно пошлыми в общении.
Козерог
Он очень старателен в постели, иногда даже излишне, и очень нежен. Утонченный, как аналитик службы безопасности, остроумный, как биоробот, душевный, как банкир, Козерог все на свете воспринимает всерьез. У него самые благородные намерения. Ничто человеческое ему не чуждо. Он отлично знает, что не только в деньгах счастье. Ее положение в обществе представляет для него не меньший интерес.
Водолей
Без малейшего колебания овладевает всеми, кого хочет. Есть Водолеи неразборчивые и разборчивые, но распутны и те, и другие. Способен самостоятельно признать, насколько он испорчен, и не стыдится этого. Он гордится своей непохожестью на других. Любые узы он расценивает как посягательство на духовный рост каждого из партнеров.
Рыбы
Избегает проявлять инициативу, предпочитая возбудить партнершу и оставить лидерство за ней. Его окружают его бывшие жены и подруги, с которыми он до конца так и не расстался, потому что вообще терпеть не может расставаться. Он хранит фотографии, любовные письма и памятные вещицы. Да, он романтик. Не жди, однако, что он осыпет тебя цветами, духами и обручальными кольцами. В крупных размерах он может только соврать или изменить тебе.