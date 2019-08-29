Саркастический гороскоп: Раки – изощренные садисты, Козероги – рабовладельцы... А вы кто?
Когда мы читаем гороскопы, то, как правило, ищем самое приятное о своем знаке Зодиака. А вот мы предлагаем вам саркастический гороскоп. Не принимайте это близко к сердцу и не спешите возмущаться, если с чем-то не согласны. Ведь всем известно, что идеальных людей нет, а в каждой шутке есть доля правды.
Овен
Овны - патологические ревнивцы. Они приходят в бешенство даже от невинных взглядов своего партнера или желания встретиться с друзьями. О свободе те, кто «имел счастье» влюбиться в них, могут забыть.
А вот себе любимым представители этого знака Зодиака ни в чем не отказывают. Хоть целый гарем любовниц или любовников - им можно все. Овны даже не допускают самой мысли о поражении. Они будут сражаться как ниндзя, даже рискуя быть уничтоженными психологически. В голове у этих людей - самый настоящий хаос.
Они перепрыгивают с одной мысли на другую, меняют планы, как перчатки. Если Овны чего-то захотели - это должно исполниться здесь и сейчас. Ожидание их просто убивает!
Даже если они понимают, что ошиблись - ни за что не признаются в этом. Не только другим, но и себе самому. Не царское это дело!
Из всех представителей зодиакального круга у Овнов наивысший риск «нарваться» на мудака. Оно и не удивительно, если принимать во внимание их подход к выбору партнера.
А как Овны удивляются, когда их обманывают или подставляют! Искренне и неподдельно - как дети. Им требуется очень много времени, чтобы все «проглотить» и попытаться сделать выводы.
Телец
Тельцы - самодовольные, молчаливые, скучные, как члены клуба филателистов. Их самая большая психологическая проблема состоит в том, что у них… вообще нет проблем. У них все просто отлично. Поэтому не утомляйте Тельцов рассказами о своих трудностях и проблемах, потому что им это просто непонятно. Даже если вы создадите им проблемы, то только сделаете их жизнь интереснее.
Мир Тельцов волшебен и прекрасен ровно до того момента, пока вы их не выведете из себя. Вот тогда увидите, как выглядит настоящее безумие.
Они могут наброситься с первым, что попадет под руку (молите Бога, чтобы это был более или менее безопасный предмет). Одно их выражение лица в этот момент уже вселяет смертельный ужас.
В такие минуты вы для Тельца - матадор, который машет красной тряпкой. Так что постарайтесь не доводить представителей этого знака до белого каления. В противном случае можете сразу же заказывать себе ритуальные услуги, потому что Телец не успокоится, пока не затопчет вас или пока вы не сдадитесь, признав свою вину.
Близнецы
Близнецы - самые талантливые сплетники и изменщики. Эти люди меняются каждые 10-15 минут, так что невозможно понять, какие они на самом деле.
У Близнецов сотни масок и образов, они вечно играют и любуются собой. На жизнь смотрят довольно поверхностно: а зачем углубляться? Однако тот факт, что представители данного знака зодиакального круга ничего не дают вам (но с милой и обворожительной улыбкой), вовсе не означает, что вы не должны отдать им все.
Как правило, за их игрой - пустая бравада и ложь, хотя и красиво «оформленные». Слова - мощное оружие Близнецов, с помощью которого они могут отобрать у вас все, что пожелают.
Если у вас имеется лишнее время, чтобы пустить его на ветер, или вы хотите развлечься (понимая, что у ваших отношений никаких перспектив) - можете связать свою жизнь с Близнецами. В конце концов, с ними никогда не будет скучно - это уж точно.
Рак
Раки - самые притягательные безумцы в мире! Они выносят мозг, даже если им показалось, что кто-то сказал «доброе утро» как-то не так. Их настроение мгновенно меняется на противоположное.
Если вы уличите Рака во лжи - вам конец. Представители данного знака Зодиака годами готовы вспоминать о том, как их несправедливо обвинили, более того - они будут за это мстить.
Раки постоянно впадают из одной крайности в другую. Сегодня они - ваши злейшие враги и изощренные садисты, а завтра - добрейшие друзья. Причем если вы напомните им о периоде вражды, то они сделают квадратные глаза: «Как? Этого не было!».
Если хотите, чтобы рядом всегда находилась бомба замедленного действия, - вперед! Подружитесь, а еще лучше - влюбитесь в Рака. Правда, не забудьте предварительно записаться в охотничий клуб: ружье и умение отстреливаться вам очень даже пригодится.
Лев
Львы высокомерны, напыщенны и легко раздражаются. Эти люди искренне верят в то, что, когда они входят в комнату - зажигаются рампы, и играет оркестр. А как же иначе - ведь сам Царь пожаловали. Как такого не любить и не восхищаться им?!
Ну в крайнем случае хоть один человек - да должен быть без ума от них. Однако правда состоит в том, что тот единственный человек, который по-настоящему без ума от Льва, - это сам Лев.
Поэтому, если вы решили провести свою жизнь с представителем этого знака - приготовьтесь к тому, что придется всегда и во всем с ним соглашаться, обожать и ежеминутно об этом говорить, хвалить и восхищаться.
Что бы Лев ни делал - вы должны аплодировать и кричать «Браво!».
Дева
Вот у кого уж точно присутствует обсессивно-компульсивный синдром. Девы снимают стресс, постоянно убираясь в доме, поминутно проверяя, все ли в порядке (выключены ли электроприборы, накормлен ли кот… и так - до бесконечности), и протирая сутками китайский фарфор. Они никогда не успокаиваются и не останавливаются. Оно и понятно: столько всего следует еще протереть и проверить.
Представители этого знака не знают настоящей любви. Эмоции и чувства для них практически ничего значат. Только робот может быть более собранным и холодным, чем они.
С Девой вы можете быть уверены лишь в одном: рано или поздно вы получите удар в спину. Причем в самый неожиданный момент. При этом она все тщательно продумает и придет к выводу, что в сложившихся обстоятельствах так будет лучше. Девы действуют так профессионально, что, оглядываясь, вы даже не поймете, как они месяц за месяцем готовились к удару. Джеймс Бонд им в подметки не годится!
Они наносят удар только в тот момент, когда стопроцентно уверены, что вы им доверяете и не ждете подвоха. Откуда в них эта жестокость и подлость вдруг берется? Скорее всего - от огромной и всеобъемлющей любви к себе.
Девы являются самыми натуральными нарциссами, которые маниакально заботятся о своей внешности. Их цель - совершенство во всем, будь то одежда, прическа, вес и прочее.
Кстати, страсть, нежность, тепло и слезы не чужды представителям этого знака. Но лишь тогда, когда дело касается их самих - Великолепных и Ослепительных.
Не стоит путать моменты, когда Девы теряют контроль над собой, с проявлением эмоций. Это они просто выпускают пар, когда доходят до точки кипения. Всего лишь физика. Они испытывают эмоции, исключительно когда речь идет о них самих. Других людей для них просто не существует.
Весы
Лучший друг этих нарциссических «шизофреников» - зеркало.
Весы не просто нестабильны, они тотально непредсказуемы. Даже для самих себя. Им требуется неделя, чтобы принять решение, что заказать - кока-колу или другой напиток.
Они настолько ленивы, что подъем с кровати утром - это чудо из чудес. Удивительно, что они вообще идут на работу и двигаются.
Представители этого знака бессердечны. Если вы не родные по крови, то они будут любить вас лишь при наличии денег или социального статуса. Других критериев для них просто не существует.
Слово «друг» вообще отсутствует в словаре Весов. Поэтому, если вы откроете им свою душу - не рассчитывайте на понимание и взаимность. В лучшем случае они просто вежливо выслушают и тут же все забудут.
Эти люди предпочтут тысячу красивых обманов, чем одну болезненную правду. Ведь в чем они действительно преуспели в жизни, так это то в самообмане.
Скорпион
Скорпионы автоматически вызывают жалость - своей деструктивностью. Причем им мало своей горечи - им нужно обязательно еще 100 человек ею «накормить».
Если конец света наступит завтра, то Скорпион нисколько не удивится и не будет шокирован. Наоборот, очень может быть, что он примет участие в какой-то прощальной садомазохистской оргии.
Представители данного знака Зодиака не боятся смерти и не считают ее чем-то особенным. Наоборот, их возбуждает вид крови и всего, что у простого смертного вызывает леденящий ужас.
Скорпионы болезненно ревнивы и одновременно чрезвычайно притягательны. Без физической близости они просто сходят с ума, вплоть до психических срывов.
Вы действительно настоящий безумец, если решили сказать Скорпиону в лицо, что он лжет. Даже не станем описывать, что с вами произойдет - из-за обилия кровавых и жестоких сцен. Если каким-то чудом вам посчастливилось встретить доброго Скорпиона - поздравляем. Минуты близости с ним вы точно запомните на всю жизнь!
Ну а в целом Скорпион - эмоционально незрелый, грубый, подлый, мстительный и гнилой паршивец, который не останавливается ни перед чем. Знаете, как ведет себя маленький ребенок, когда кто-то забирает его любимую игрушку? Он злится, плачет, кусается. В этот момент он ненавидит вас больше всего на свете. Если бы он (она) был больше и сильнее, то в такие минуты запросто бы прыгнул на вас и перекусил горло.
Эта детская импульсивность преследует Скорпионов на протяжении всей жизни. Единственное, чему они со временем учатся - это маскировать свои истинные мотивы и намерения.
Не расслабляйтесь, потому что этот «ребенок» может злиться на вас и мстить целую вечность. И не сомневайтесь, что он найдет время и способ нанести ответный удар. Причем тогда, когда вы меньше всего будете ожидать этого.
И еще одна особенность Скорпиона. Ради своей цели он готов даже умереть. Если он что-то задумает - переступит даже через родную мать. Так что для того, чтобы рискнуть и связать свою жизнь со Скорпионом - его нужно сильно любить. Ну очень сильно…
Стрелец
Стрелец - потрясающий прожигатель жизни и игрок, который обожает рассказывать другим, как жить. Причем его энтузиазм настолько заразителен, что, кажется, он может воскресить мертвого.
Не вступайте в брак со Стрельцом, даже если влюбитесь до беспамятства. Уже через месяц вы все поймете. Разве что вы очень богаты или влиятельны, чтобы держать его на коротком поводке.
Весьма забавно поймать Стрельца на лжи. Потому что в ответ на обвинения он начнет нести такую околесицу и рассказывать такие сказки, что вы получите урок на всю жизнь. Он будет уверять, что вообще никогда не лжет. Звучит просто прекрасно и почти правдоподобно, если бы за этим ореолом невинности не скрывалась подлинная сущность этого знака.
Довольно грустно наблюдать, как Стрелец идет по жизни. Он категорически отказывается принять, что его система ценностей неуместна, местами наивна и приносит всем только несчастье.
Иногда задумываешься: что же мотивирует и ведет по жизни представителей этого знака? Уж точно не разум.
При полном отсутствии дисциплины и настойчивости он всегда терпит неудачи в финансовых делах. Да и деньги не особо его интересуют. Очень часто Стрельцы умирают в нищете.
Суровая правда состоит в том, что единственное, что толкает его вперёд - это вера в удачу.
Вы можете примкнуть к Стрельцу, если так же, как и он, верите в удачу. Но выдержит ли ваша общая философия проверку временем? Ответ более чем очевиден. Если хотите, конечно, - можете рискнуть.
Козерог
Козерог - настоящий рабовладелец, который верит в судьбу. Слова «извините» попросту не существует в его лексиконе. Вы можете прожить с представителем этого знака Зодиака всю жизнь, воспитать вместе детей, но так никогда и не поймете его до конца.
Козероги не знают, как выразить свои чувства. Поэтому нередко вместо «Я тебя люблю» говорят: «Иди ты к черту». И еще: за социальный статус они душу могут продать.
Эти люди - трусы. Как только риск нарастает - убегают без оглядки. Они прячутся от всего опасного, бегут от всего неизвестного…
Если вам удастся настигнуть Козерога и попытаться отомстить - не ожидайте увидеть на его лице испуг или раскаяние. Эти люди настолько скрытны (или бесчувственны?), что вы так ничего и не поймете.
Козероги не умеют проявлять эмоции, дарить любовь и с благодарностью ее принимать. Поэтому им так сложно радоваться жизни и искренне смеяться.
Держитесь подальше от этого холодного труса, потому что очень скоро поймете, что над вами доминирует человек, который того не стоит.
Однако если вам посчастливится найти другого Козерога - чувствительного и сильного, - поздравляем! Хватайте его и не отпускайте, потому что это - чистое золото!
Водолей
Представители этого знака меняются за жизнь раз 500. Они вроде бы заводят друзей, но очень скоро разбегаются, потому что не могут быть честными даже с самыми близкими людьми. Особенно с теми, кто так много сделал для них. Вот такая особенность натуры.
Водолеи обожают влезать в чужую личную жизнь.
В какой-то момент они, может, и сделают все ради дорогого человека, но обязательно это запомнят. Их ложь порой играет с ними очень злую шутку - Водолеи часто рано умирают.
Хотите доказать Водолею, что он вам лжет? Бесполезно. Потому что для него не существует такого понятия, как ложь. Это иллюзия. Он полагает, что на все можно смотреть под разным углом, а значит - у каждого своя правда.
Водолеи не верят в гороскопы. Их не интересует, что вы о них думаете и что говорите. Дело в том, что они изначально уверены, что вы ненормальны, а вот они - молодцы. Поэтому вы просто обязаны ценить Водолея - такого великолепного и непонятого этим миром.
Рыбы
Это люди, которых жалость к себе утомляет не менее, чем окружающих. Они постоянно ждут, что кто-то придет и утешит, пожалеет и погладит по головке.
Рыбы не могут принять даже незначительное решения без одобрения или помощи окружающих.
В редкие минуты хорошего настроения и оптимизма они помогают и поддерживают других. Но длится это недолго. Вскоре Рыбы впадают в свою привычную депрессию. И так - по кругу.
Да, и еще - они не лгут. Такая замечательная особенность. Наверное, бонус за вечную грусть.