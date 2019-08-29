Виктория Лопырева рассказала о своих «уловках в макияже» (видео)

«Несмотря на то что мы сейчас очень много времени проводим в теплом климате, я все равно прибегаю к маленьким уловкам в макияже. Назову вам свои главные лайфхаки. Первое — это, конечно же, тон. Он определяет то, как будет выглядеть ваше лицо. Чтобы уберечь кожу от ультрафиолета и чрезмерного загара, и выглядеть свежо я использую персиковые румяна», — сообщила звезда, отметив, что подбирать косметическое средство нужно в соответствии со своим типом кожи.