Виктория Лопырева рассказала о своих «уловках в макияже» (видео)

Модель Виктория Лопырева (36) в перерывах между фотосессиями и купанием в море делится с подписчиками своими бьюти-секретами, пишет Lisa.ru.
Сейчас звезда вместе с мужем, бизнесменом Игорем Булатовым, отдыхает в Стамбуле. По словам блондинки, даже в жаркую погоду она пользуется декоративной косметикой.
«Несмотря на то что мы сейчас очень много времени проводим в теплом климате, я все равно прибегаю к маленьким уловкам в макияже. Назову вам свои главные лайфхаки. Первое — это, конечно же, тон. Он определяет то, как будет выглядеть ваше лицо. Чтобы уберечь кожу от ультрафиолета и чрезмерного загара, и выглядеть свежо я использую персиковые румяна», — сообщила звезда, отметив, что подбирать косметическое средство нужно в соответствии со своим типом кожи.
После Лопырева добавила, что завершает образ макияжем глаз.
«Тушь и подводка всегда со мной», — резюмировала блондинка.