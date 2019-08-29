Чт, 29.08.2019
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  • Алена Водонаева назвала три подарка, после которых она решила развестись с мужем

Алена Водонаева назвала три подарка, после которых она решила развестись с мужем

Алена Водонаева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

О том, что ее не устроило в семейной жизни, светская львица поведала в Instagram-stories, пишет Лайф.

Экс-участница «Дома-2» пережила развод уже дважды. Этим летом Водонаева разорвала отношения с диджеем Алексеем Косинусом. Ведущая тогда пояснила: она хочет, чтобы мужчина ее обеспечивал, а супруг не оправдал ожиданий.

Теперь же, отвечая на вопросы подписчиков, она рассказала, что стало причиной для расставания с первым мужем. С бизнесменом Алексеем Малакеевым в браке Алена прожила с 2009 по 2013 год, пишет «24СМИ». Светская львица заявила, что ей пришлись не по вкусу его подарки: ковер, пояс из собачьей шерсти и палантин Loro Piana, стоимость которого может доходить до 157 тысяч рублей (примерно 2 200 евро).

Неизвестно, сколько правды было в словах Водонаевой, но, судя по заявлениям, светская львица действительно стремится к роскошной жизни и ее могли очень расстроить подобные презенты.

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