Как выбрать правильную обувь на осень

Как выбрать правильную пару для любой погоды – рассказывает «Собеседник».

Ноги под защитой

Даже если осень обещает порадовать нас теплой и ясной погодой, осенняя обувь, конечно же, должна быть теплой, а также не бояться традиционных для этого сезона дождей.

Важен и материал, из которого будет сшита приглянувшаяся вам пара обуви. Если вы планируете носить ее при любой погоде (в том числе во время дождя), то определенно стоит отдать предпочтение материалам, которые не будут пропускать воду.

Еще одна потенциально «опасная» зона – это молния (если, конечно, она имеется). Молния не должна начинаться слишком низко, практически у самой подошвы, ведь в этом случае стоит вам лишь случайно наступить в глубокую лужу, как вода имеет все шансы просочиться внутрь.

На высоте

Для многих представительниц прекрасного пола наличие каблуков у обуви на любой сезон – вопрос принципиальный. Однако, выбирая пару для ежедневного и достаточно длительного ношения (например, в течение всего рабочего дня), лучше всего отдать предпочтение комфортному для вас и устойчивому каблуку.

Не постесняйтесь во время примерки засунуть руку внутрь понравившейся пары и проверить, нет ли внутри ощутимых швов, складок или других деталей, которые вполне могут стать источником не самых приятных ощущений в процессе ходьбы.

Всегда сравнивайте обе половинки обувной пары перед покупкой: они должны быть абсолютно одинаковыми. Если заметили, что подкладка местами отстает, носок или задник слишком мягкие, обувь деформирована, краска начинает осыпаться или на обуви уже имеются какие-то механические повреждения – от покупки стоит воздержаться.

Встать и походить

Каждый из нас, конечно, знает свой размер обуви, однако вслепую доверять проставленным производителем цифрам не стоит. Перед покупкой обувь обязательно нужно примерить. Чересчур тесная обувь может привести к нарушению кровообращения, но и пара «на вырост» также может быть чревата неприятными проблемами.

Обувь должна подходить вам не только по длине, но и по ширине да и в целом не вызывать никаких неприятных ощущений.