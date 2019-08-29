Знаки Зодиака, которые образуют самую крепкую пару в 2019 году

Однако в этом году звезды обещают двум знакам Зодиака очень крепкий союз, который уже закреплен на небесах. Если им посчастливится встретить друг друга в ближайшие месяцы, то этот брак точно продлится всю жизнь. Ни ревность, ни зависть, ни измены не ворвутся в эту семью, а остальные мелкие проблемы пара решит, благодаря взаимопониманию, любви и теплому отношению друг к другу.

Это мужчина-Водолей и женщина-Лев. Первый довольно импульсивен и динамичен, а вторая, напротив, спокойна и всегда рассчитывает каждый свой шаг. Львица обожает внимание и комплименты, а Водолей способен одарить её ими сполна. Вот почему они без вариантов и с первого взгляда влюбятся друг в друга.

Само собой, и ссоры в паре будут, куда без них. Но эти двое точно знают, как не дать разгореться искре вражды и обратить ее в пламя страсти. Львица и Водолей всегда сумеют найти правильные слова, чтобы поддержать друг друга. Желание официально оформить брак придет к ним почти молниеносно и будет очень верным шагом на пути к обретению вечного неземного счастья.