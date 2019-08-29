Самые соблазнительные женские имена по версии мужчин!

Ксения

Ксения отличается общительностью и привлекательностью. Она очень восприимчива, может бурно реагировать на какие-то события или слишком близко принимать к сердцу замечания остальных.

Когда она поставила себе цель, она может быть очень настойчивой и терпеливой. В ее лице вы обретете прекрасного и преданного друга. Она любит экспериментировать, спонтанна, ей чужды комплексы. Мужчин покоряет ее обаяние, которым она умело пользуется, когда нужно.

Ксения довольно часто влюбляется и порой витает в облаках, поэтому ей нужен сильный и опытный партнер, который подарит ей нужную защиту.

Лилия

Лилия отличается своенравным, влюбчивым и кокетливым нравом. Она человек настроения, чувствительна и любознательна. У нее всегда много воздыхателей, но сама она достаточно привередлива в выборе партнера.

Она умело пользуется своим женским обаянием, иногда проявляя слабость, где нужно, или пуская в ход улыбку или слезы.

Мужчины видят в ней настоящую женщину, которая нуждается в сильном плече, которое они при любой возможности пытаются ей подставить. Лилия нуждается в ласке и любви и ищет внимательного партнера.

Марина

Марина отличается честолюбием и высоким мнением о себе. Эта женщина обладает удивительным шармом и притягательностью, перед которой мужчины не могут устоять. Это смелая, умная натура, которая не терпит ограничений и любит внимание.

С самой юности вокруг нее всегда толпятся поклонники, которые готовы биться за ее расположение. Сама она влюбляется в красивых и видных мужчин, но счастье обретет со спокойным партнером, который будет ее обеспечивать.

Иногда Марина склонна к одиночеству, может сильно переживать и страдать из-за каких-то превратностей судьбы.

Наталья

Наталья отличается самолюбивым и упрямым характером. Она бывает излишне прямолинейна, не любит критики, но в то же время весела и доброжелательна по своей натуре.

Эта женщина обаятельна и жизнерадостна, знает, когда применить эти качества. Мужчину Наталья выбирает долго, готова раскрыться только тому, кому доверяет, может испытывать его на прочность и проверять, насколько он искренен.

Наталья может взять инициативу в свои руки, она отзывчива к желаниям партнера и умеет построить гармоничные отношения.

Ольга

Ольга – это эмоциональная натура, которая способна испытывать сильные чувства. Наряду с этим она очень сексуальная и чувствительная, обладает высоким интеллектом и сильной волей.

Эта женщина уделяет внимание своему внешнему виду, умеет красиво и стильно одеваться. Отношения она переживает глубоко, поэтому может сильно страдать в случае расставания.

Несмотря на то что у нее всегда есть поклонники, она может постоянно сравнивать их со своей первой любовью, из-за чего им будет сложно добиваться ее ответных чувств.

Светлана

Светлана отличается привлекательностью, и многие мужчины способны разглядеть в ней изюминку, о которой она сама может не догадываться. Эта женщина достаточно энергичная, добрая, настойчивая и дипломатичная.

Она бывает осторожна в отношениях, но достаточно самоотверженна и ненавязчива, когда найдет нужного человека.