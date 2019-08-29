Наше имя обладает особой энергетикой. Когда мы произносим свое имя, многие уже подсознательно делают выводы об особенностях нашей личности. Какие же женские имена самые соблазнительные для мужчин?
Самыми привлекательными для мужчин считаются женские имена, которые звучат мелодично и мягко, утверждает spletni.news. Но даже если ваше имя звучит твердо и напористо, как Александра, его всегда можно смягчить уменьшительно-ласкательным Сашенька. Также особой притягательностью обладают имена со звуками, которые придают слову некую округлость.
Если в вашем имени присутствуют следующие звуки, то вы обладаете особым шармом и sксуальностью:
Л – придает имени мягкость и говорит о сдерживаемых, но бурных эмоциях.
М – говорит о глубоких чувствах и переживаниях.
Ч, Ц, З – указывают на азартность обладательницы имени.
КС, Х – отражает спонтанную натуру и быструю реакцию.
Ша, Шо, Шу – говорит о загадочности женщины.
Ж, ДЖ, НН, ЛЛ, ММ, ВВ – указывают на страстность женщины.
АИ, ЕО, ИА и другие сочетания двух гласных свойственны артистичным натурам.
Вот самые соблазнительные женские имена по версии мужчин
Алла
Обладательница имени Алла, как правило, отличается яркой, запоминающейся внешностью, sксуальностью, энергичностью, но некоторой импульсивностью.
Эта женщина будет верна только до тех пор, пока мужчина отвечает ей тем же. Хотя ее нельзя назвать очень романтичной, она умеет привлечь мужчин. Она уверенна в себе, даже если не отличается сильной красотой.
Она никогда не останется незамеченной, будет пользоваться дорогими духами или броско одеваться. Алла страстна по натуре и потому партнера ищет себе такого же сексуального, сильного и опытного.
Анжела
Анжела обладает особой притягательностью, чувственностью и красивой фигурой. Любовь для нее неотделима от страсти, а физическая близость является высшим проявлением любви.
Такая женщина очень популярна среди мужчин, и у нее обычно много поклонников. Мужчине, попавшему в ее сети, сложно уйти, и он становится зависимым от ее чар. Анжела знает, где проявить чуткость, а где показать свою страстную натуру.
Ее эмоции естественны, она способна на широкие жесты и благородство. Все это позволяет ей легко завоевывать сердца мужчин, хотя найти свой идеал ей бывает очень сложно из-за противоречивых желаний.
Елена
Елена отличается невероятной привлекательностью и обаянием. Она достаточно эмоционально уравновешенная, и ей не свойственно кидаться в крайности. Такая женщина всегда стремится к совершенству и ко всему прекрасному. Она достаточно сдержанная, заботливая и при этом старается смотреть на все с оптимизмом.
Это искренняя натура, которую мужчины считают очень привлекательной. Многие поклонники готовы пойти на многое, чтобы выполнить все ее желания.
Любовь Елены может быть спокойной и невероятно страстной. Своей жизнерадостностью ей удается покорить многих представителей сильного пола.
Ксения
Ксения отличается общительностью и привлекательностью. Она очень восприимчива, может бурно реагировать на какие-то события или слишком близко принимать к сердцу замечания остальных.
Когда она поставила себе цель, она может быть очень настойчивой и терпеливой. В ее лице вы обретете прекрасного и преданного друга. Она любит экспериментировать, спонтанна, ей чужды комплексы. Мужчин покоряет ее обаяние, которым она умело пользуется, когда нужно.
Ксения довольно часто влюбляется и порой витает в облаках, поэтому ей нужен сильный и опытный партнер, который подарит ей нужную защиту.
Лилия
Лилия отличается своенравным, влюбчивым и кокетливым нравом. Она человек настроения, чувствительна и любознательна. У нее всегда много воздыхателей, но сама она достаточно привередлива в выборе партнера.
Она умело пользуется своим женским обаянием, иногда проявляя слабость, где нужно, или пуская в ход улыбку или слезы.
Мужчины видят в ней настоящую женщину, которая нуждается в сильном плече, которое они при любой возможности пытаются ей подставить. Лилия нуждается в ласке и любви и ищет внимательного партнера.
Марина
Марина отличается честолюбием и высоким мнением о себе. Эта женщина обладает удивительным шармом и притягательностью, перед которой мужчины не могут устоять. Это смелая, умная натура, которая не терпит ограничений и любит внимание.
С самой юности вокруг нее всегда толпятся поклонники, которые готовы биться за ее расположение. Сама она влюбляется в красивых и видных мужчин, но счастье обретет со спокойным партнером, который будет ее обеспечивать.
Иногда Марина склонна к одиночеству, может сильно переживать и страдать из-за каких-то превратностей судьбы.
Наталья
Наталья отличается самолюбивым и упрямым характером. Она бывает излишне прямолинейна, не любит критики, но в то же время весела и доброжелательна по своей натуре.
Эта женщина обаятельна и жизнерадостна, знает, когда применить эти качества. Мужчину Наталья выбирает долго, готова раскрыться только тому, кому доверяет, может испытывать его на прочность и проверять, насколько он искренен.
Наталья может взять инициативу в свои руки, она отзывчива к желаниям партнера и умеет построить гармоничные отношения.
Ольга
Ольга – это эмоциональная натура, которая способна испытывать сильные чувства. Наряду с этим она очень сексуальная и чувствительная, обладает высоким интеллектом и сильной волей.
Эта женщина уделяет внимание своему внешнему виду, умеет красиво и стильно одеваться. Отношения она переживает глубоко, поэтому может сильно страдать в случае расставания.
Несмотря на то что у нее всегда есть поклонники, она может постоянно сравнивать их со своей первой любовью, из-за чего им будет сложно добиваться ее ответных чувств.
Светлана
Светлана отличается привлекательностью, и многие мужчины способны разглядеть в ней изюминку, о которой она сама может не догадываться. Эта женщина достаточно энергичная, добрая, настойчивая и дипломатичная.
Она бывает осторожна в отношениях, но достаточно самоотверженна и ненавязчива, когда найдет нужного человека.
Светлана не ищет в мужчине внешней красоты, а ценит опытных и страстных партнеров. Несмотря на некоторую недоверчивость, ей нравится мужское внимание, без которого она чахнет.