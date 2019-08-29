Календарь стрижки волос на сентябрь

В сентябре потихоньку начинаем готовить шевелюру к осенне-зимнему сезону: увеличиваем количество питательных масок и укрепляющих процедур, при сильном выпадении волос непременно обращаемся к трихологу и проходим курс лечения (поздней осенью и зимой достичь желаемого эффекта будет в разы сложнее), усиленно поглощаем пищу, богатую витаминами и полезными микроэлементами, советует passion.ru.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это все тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в сентябре Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 10, 11, 12 (до 12:51), 26 (после 13:36), 27.
Лучшие дни для эпиляции: 17 (после 13:30 и до 20:14), 18 (после 20:30), 19 (до 23:57), 23, 24 (до 12:18).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 7 (после 16:06), 8 (до 17:01), 13 (после 19:18), 14 (до 19:32), 17 (после 20:14), 18 (до 20:30), 21 (после 21:51), 22, 28.
Первая декада сентября
Сегодня неподходящий день для визита в салон и домашних процедур, кроме тех, которые направлены на восстановление поврежденных кончиков волос. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и выбрать будущую прическу – то, чему вы отдадите свое предпочтение, в результате идеально вам подойдет и невероятно вас украсит.
2 сентября, понедельник, 3-й лунный день (до 9:30, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.
Прекрасный день для симметричной стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений, поможет определиться с важным для вас решением, даже укрепит вашу уверенность в своей правоте. Окрашивание не возбраняется, однако резких контрастов и многоцветного колорирования лучше избегать. Домашние процедуры пользы не принесут.
В 4-й лунный день, приходящийся на 2 сентября, и 3-го до 2:34 симметричная стрижка и неконтрастное окрашивание будут весьма успешными и хорошо скажутся на вашем психологическом состоянии. А вот после 2:34 и до 10:57 во вторник стоит отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас в полном порядке нервная система. Домашние процедуры в течение всего 4-го лунного дня будут бесполезными.
4 сентября, среда, 5-й лунный день (до 12:22, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Визит в салон сегодня рекомендуется только при условии отсутствия у вас застарелых стрессов, неврозов, депрессии. Да и в том случае, если с нервами все в норме, выходить из привычного образа не стоит – с радикально новыми стрижкой и цветом волос вам вряд ли будет комфортно в психологическом плане. Домашние процедуры пользы не принесут.
5 сентября, четверг, 6-й лунный день (до 13:44, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Стрельце.
В 6-й лунный день, приходящийся на 4 сентября, и 5-го до 6:07 стрижка и окрашивание могут оказаться стрессом для волос и для организма в целом, поэтому лучше не рисковать, да и домашние процедуры стоит перенести на более благоприятный момент. Непосредственно же в четверг, после 6:07, визит в салон обещает быть очень удачным, стрижка не только получится такой, как вам надо, но и подарит вам интересные философские мысли или идеи, касающиеся каких-то путешествий. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления рекомендуется воздержаться. Отличный эффект даст салонная каутеризация, а дома – питательная маска на основе молочных продуктов.
6 сентября, пятница, 7-й лунный день (до 14:59, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Стрельце.
7 сентября, суббота, 8-й лунный день (до 16:06, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), Луна в Козероге.
В 8-й лунный день, приходящийся на 6 сентября, как уже было сказано, любые парикмахерские манипуляции не рекомендуются. Непосредственно же 7-го числа сделанная до 13:36 стрижка обновит энергию, даст вам заряд бодрости и позитива, вы почувствуете себя окрыленной и готовой на любые подвиги; окрашивание, в том числе и многоцветное, тоже будет успешным и притянет к вам новые яркие и интересные события. А вот после 13:36 и до 16:06 в субботу стричься не стоит; зато можно сделать окрашивание, массаж головы, лечебную, восстанавливающую или питательную маску.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата финансовыми и карьерными трудностями, проблемами с профессиональной репутацией, даже долгосрочными долгами. Окрашивание и домашние процедуры тоже настоятельно рекомендуется перенести на другое время.
9 сентября, понедельник, 10-й лунный день (до 17:44, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато весьма удачным будет окрашивание, а домашние укрепляющие и восстанавливающие маски на основе белой глины дадут великолепный результат. К тому же можно вымыть волосы желтком или хлебом, ополоснуть их отваром горных трав, помассировать голову и ушные раковины.
10 сентября, вторник, 11-й лунный день (до 18:17, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна в Водолее.
В 11-й лунный день, приходящийся на 9 сентября, и 10-го до 0:23 стрижка не рекомендуется, зато хорошо ляжет краска при окрашивании и отличный результат дадут лечебные маски для волос. Стрижка же, сделанная во вторник после 0:23, подарит вам колоссальное количество интересных идей, подтолкнет к избавлению от того, что перестало приносить вам пользу или удовольствие, и к каким-то другим радикальным решениям. Окрашивание тоже будет удачным. В салоне можно попробовать инновационные процедуры, а вот домашние манипуляции по уходу пользы не принесут.
Вторая декада сентября
Отличный день для стрижки – она поспособствует увеличению вашей самооценки, поможет вам полюбить себя (в принципе или еще больше, чем сейчас) и обратить на себя внимание людей, которые вам почему-то интересны. Окрашивание тоже получится очень хорошо, можно сделать многоцветное колорирование или сомбре (балаяж) в оригинальных сочетаниях. К тому же превосходный результат дадут салонные процедуры, а вот домашние пользы не принесут.
12 сентября, четверг, 13-й лунный день (до 19:02, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Рыбах.
13 сентября, пятница, 14-й лунный день (до 19:18, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Рыбах.
Неподходящий день для стрижки и окрашивания, зато великолепный результат даст лечебная маска. К тому же стоит провести процедуру по увлажнению.
14 сентября, суббота, 15-й лунный день (до 19:32, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Оставьте волосы в покое, по возможности не пользуйтесь укладочными средствами, не появляйтесь в местах большого скопления народа без головного убора и не позволяйте никому прикасаться к вашей шевелюре.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания и дополнительных процедур. Стоит воздержаться и от использования приспособлений для горячей укладки.
16 сентября, понедельник, 17-й лунный день (до 19:59, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неподходящий день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, использования фена и стайлера. По возможности не наносите на волосы укладочные средства жесткой фиксации.
17 сентября, вторник, 18-й лунный день (до 20:14, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Тельце.
18 сентября, среда, 19-й лунный день (до 20:30, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Тельце.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур – на физическом уровне все это очень негативно скажется на здоровье волос, а на метафизическом навредит течению ваших финансовых дел.
19 сентября, четверг, 20-й лунный день (до 20:50, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам какие-то интересные и весьма рентабельные коммерческие идеи, да и просто оздоровит волосы. Окрашивание тоже будет успешным, можно сделать легкое осветление, а вот от использования неестественных оттенков лучше воздержаться. Любые домашние процедуры дадут великолепнейший результат.
В 21-й лунный день, приходящийся на 19 сентября, до 23:57 стрижка, окрашивание и домашние процедуры будут весьма удачными: украсят вас и хорошо скажутся на структуре волос, однако стоит обойтись без радикальных перемен в прическе. После же 23:57 в четверг и до 21:16 в пятницу можно поэкспериментировать с цветом и формой, кардинально сменить имидж, перекраситься из блондинки в брюнетку и наоборот и вообще примерить на себя какой-то совершенно иной образ; к тому же в салоне рекомендуется ионизация, а вот домашние процедуры пользы не принесут.
Третья декада сентября
Отличный день для стрижки – она подарит вам легкость, оптимизм, радость, поможет перестать беспокоиться по тем вопросам, в которых вы пока бессильны что-либо изменить. Окрашивание тоже не возбраняется, можно сделать разноцветные пряди, украсить волосы стразиками. Домашние же процедуры положительного результата не дадут.
22 сентября, воскресенье, 23-й лунный день (до 22:38, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Раке.
Категорически неблагоприятный день для стрижки – она чревата возникновением серьезных проблем со здоровьем, бытовыми неурядицами, конфликтами с важными для вас людьми. Окрашивание и дополнительные процедуры крайне негативно скажутся на волосах, а потому их тоже рекомендуется перенести на более подходящий момент.
23 сентября, понедельник, 24-й лунный день (до 23:40, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Раке.
В 24-й лунный день, приходящийся на 22 сентября (с 22:38 до 00:00), от любых манипуляций с волосами лучше воздержаться. Непосредственно же в понедельник стоит стричься только в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик»; окрашивание не возбраняется; из домашних процедур наиболее эффективными будут питательные и укрепляющие маски на основе голубой глины или водорослей.
В 25-й лунный день, приходящийся на 23 сентября, и 24-го до 12:18 стричься не рекомендуется; можно сделать окрашивание, укрепить корни или полечить кожу головы, провести увлажняющую процедуру. После же 12:18 во вторник стрижка будет очень удачной, невероятно украсит вас, а на метафизическом уровне подарит вам вдохновение, существенно поднимет вам самооценку, сделает вас еще более привлекательной для представителей противоположного пола; при первичном окрашивании желательно отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным, золотистым тонам или их гармоничному сочетанию в одной из современных техник; дома стоит сделать маску на основе меда.
В оставшиеся от 25-го лунного дня 55 минут можно сделать витаминную маску, окрашивание и даже экспресс-стрижку; все это будет весьма удачным.
26 сентября, четверг, 26-й лунный день (до 2:20, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она сделает еще более очевидными многие ваши достоинства и несколько нивелирует те ваши недостатки, которые часто становятся поводом для нареканий со стороны окружающих. Окрашивание не возбраняется, однако от очень сложных и слишком долго длящихся технологических процессов лучше воздержаться – вы пожалеете о потраченных на них деньгах и времени. Прекрасно получится карвинг. Из домашних процедур наиболее эффективными будут витаминно-питательные маски.
27 сентября, пятница, 27-й лунный день (до 3:51, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Деве.
В 27-й лунный день, приходящийся на 26 сентября, до 13:36 можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, нанести медовую маску с добавлением отвара овса, завить волосы. После же 13:36 в четверг и до 3:51 в пятницу рекомендуются: классическая стрижка, окрашивание в естественные тона, те домашние процедуры, которые, как вам кажется, сейчас наиболее актуальны и по-настоящему необходимы вашим волосам.
28-й лунный день, приходящийся на 27 сентября, идеально подходит для стрижки – она получится так, как вам хочется, оздоровит волосы, а на метафизическом уровне поможет вам достичь стабильности в наиболее важной для вас сфере жизни; окрашивание в естественные оттенки будет очень удачным, краска ляжет ровно и долго не смоется, не потускнеет, не перестанет вас радовать; любые домашние процедуры дадут превосходный результат. Непосредственно же 28-го числа в течение всего дня от любых манипуляций с волосами стоит воздержаться.
Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур.
30 сентября, понедельник, 2-й лунный день (до 8:26, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Скорпионе.
И снова от каких-либо манипуляций с волосами стоит воздержаться. Зато вы можете определиться с будущей прической, выбрать подходящее вам и благоприятное по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.