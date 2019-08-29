Календарь стрижки волос на сентябрь

Первая декада сентября

1 сентября, воскресенье, 2-й лунный день (до 8:00, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Весах.

Сегодня неподходящий день для визита в салон и домашних процедур, кроме тех, которые направлены на восстановление поврежденных кончиков волос. Зато вы можете полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам и выбрать будущую прическу – то, чему вы отдадите свое предпочтение, в результате идеально вам подойдет и невероятно вас украсит.

2 сентября, понедельник, 3-й лунный день (до 9:30, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Весах.

Прекрасный день для симметричной стрижки – она избавит вас от каких-то сомнений, поможет определиться с важным для вас решением, даже укрепит вашу уверенность в своей правоте. Окрашивание не возбраняется, однако резких контрастов и многоцветного колорирования лучше избегать. Домашние процедуры пользы не принесут.

3 сентября, вторник, 4-й лунный день (до 10:57, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Скорпионе.

В 4-й лунный день, приходящийся на 2 сентября, и 3-го до 2:34 симметричная стрижка и неконтрастное окрашивание будут весьма успешными и хорошо скажутся на вашем психологическом состоянии. А вот после 2:34 и до 10:57 во вторник стоит отправляться в парикмахерскую только при условии, что у вас в полном порядке нервная система. Домашние процедуры в течение всего 4-го лунного дня будут бесполезными.

4 сентября, среда, 5-й лунный день (до 12:22, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Скорпионе.

Визит в салон сегодня рекомендуется только при условии отсутствия у вас застарелых стрессов, неврозов, депрессии. Да и в том случае, если с нервами все в норме, выходить из привычного образа не стоит – с радикально новыми стрижкой и цветом волос вам вряд ли будет комфортно в психологическом плане. Домашние процедуры пользы не принесут.

5 сентября, четверг, 6-й лунный день (до 13:44, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Стрельце.

В 6-й лунный день, приходящийся на 4 сентября, и 5-го до 6:07 стрижка и окрашивание могут оказаться стрессом для волос и для организма в целом, поэтому лучше не рисковать, да и домашние процедуры стоит перенести на более благоприятный момент. Непосредственно же в четверг, после 6:07, визит в салон обещает быть очень удачным, стрижка не только получится такой, как вам надо, но и подарит вам интересные философские мысли или идеи, касающиеся каких-то путешествий. Окрашивание не возбраняется, однако от осветления рекомендуется воздержаться. Отличный эффект даст салонная каутеризация, а дома – питательная маска на основе молочных продуктов.