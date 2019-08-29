Дынный джем от телезвезды Ники Ганич: райское наслаждение, которое может сделать каждая хозяйка

Секретом приготовления ароматного джема Ника поделилась на своей страничке в Facebook.

«Купили невкусную дыню, поторопились так же, как я? Не выкидывайте, боже упаси! Конечно, ее надо хорошенько помыть и нарезать на кусочки с корочками! Рецепт французов, они так меня научили тыкву варить, а я с дыней поэкспериментировала, получилось супер! Настоящий дынный мед, идеален к хорошей сырной тарелке.

Дынный джем

✔️Нарезать на кусочки с корочками, засыпать сахаром. Пропорция: на один килограмм дыни примерно 600 граммов сахара. Проварить после закипания ровно пять минут и выключить. Оставить на сутки.

✔️Ровно через 24 часа (это важно) проварить варенье снова после закипания ровно пять минут, выключить и оставить на сутки.