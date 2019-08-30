Как одеться, чтобы выглядеть худее: пять простых правил

1. Выбирайте туфли с заостренным мысом

Идеальный вариант – классические лодочки. Они живут вне трендов и сочетаются с чем угодно. А вот обуви на массивном каблуке и с квадратным носом лучше избегать: она утяжеляет фигуру и делает ее приземистой.

Хотите заодно казаться выше? Выбирайте туфли в нюдовой палитре: они сольются с тоном кожи и сделают ноги визуально длиннее.

2. Носите V-образный вырез

Это универсальная форма выреза, которая идет практически всем: удлиняет силуэт, добавляет немного объема маленькой груди, а пышные формы, наоборот, делает более спокойными. Главное – выбирать не очень глубокий вырез: декольте должно заканчиваться не ниже ложбинки.

3. Подберите правильные джинсы

Потертости, разводы, дырки и любой дополнительный декор привлекает внимание к проблемным местам и делает фигуру крупнее. Носите максимально простые джинсы: однотонные, с высокой посадкой, прямые и не сильно обтягивающие. Единственное отступление от классики, которое точно не навредит – необработанный край штанин.

Носите джинсы с удлиненным прямым жакетом черного, темно-синего или коричневого цвета: так вы получите изящный и стройный силуэт.

4. Будьте аккуратнее с вещами из фактурных тканей

Мятый бархат, замша, жаккард, мохер, ангора, букле, фланель и блестящие ткани могут полнить, поэтому лучше избегать вещей из таких материалов. Если не получается отказаться от покупки, выбирайте темные оттенки и не комбинируйте разные фактурные ткани в одном наряде.

Сделайте ставку на хлопок, деним, шелк, шерсть, кашемир и джерси – последние две особенно заметно стройнят.

5. Одевайтесь монохромно

Верх и низ одного цвета создают непрерывную вертикаль, что помогает вытянуть силуэт и сделать вас чуть выше. Подберите к юбке или прямым брюкам футболку или джемпер той же цветовой гаммы.