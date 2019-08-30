Хроники оборотня: лунная диета

Правила диеты

Диета оборотня основана на том положении, что Луна влияет на воду в нашем организме точно так же, как определяет приливы и отливы океана — именно эта сила может быть использована для снижения веса. Суть в том, чтобы правильно использовать фазы Луны: в полнолуние вода уходит внутрь клеток, а в новолуние перемещается обратно к тканям.

Считается, что лучше всего лунная диета влияет на организм, если «сидеть» на ней циклами – за один раз результата не будет. То есть вы, конечно же, похудеете, но вес быстро вернется обратно, вероятно, захватив с собой еще парочку кило. А вот если регулярно придерживаться диеты в течение трех лунных циклов, можно не только хорошо прочистить организм, но и приобрести ту самую фигуру мечты. И не стоит забывать о правильном, хоть и менее строгом питании в перерывах. В общей сложности лунная диета длится шесть дней, чуть меньше, чем полноценный детокс.

Во время полной луны необходимо увеличить количество питья — это поможет избавиться от излишней отечности из-за задержки жидкости в организме. Кроме соков, воды и чая ничего есть нельзя — можно даже сделать подобие джусинга.

В новолуние грамотное сочетание воды и овощей поможет расщепить жиры и вывести токсины из организма. График питания такой: в первый день необходимо есть сырые и вареные овощи, во второй день — голодание (можно дополнять его жидкостями) и на третий специальное блюдо — ананасы и грибы. Последние рекомендуется есть вареными со специями или небольшим количеством нерафинированного оливкового масла.

Плюсы лунной диеты

Как обычно, у этой диеты, обещающей снижение веса на два килограмма в день, есть свои сторонники и ненавистники.

Подобному способу похудения в Британии посвящен целый сайт и ее поклонники пишут: «Потребление большого количества жидкостей призовет силы Луны, стимулируя почечную деятельность и позволит вашему телу терять лишнюю воду. Это очищает от вредных веществ, избавляет от стресса и обеспечивает эффект детоксикации, который укрепит вашу иммунную систему».

Помимо этого считается, что такая диета нормализует обмен веществ, а из-за своей непродолжительности не сильно обременяет худеющего психологически, поэтому голодных срывов, скорее всего, не будет. Ведь вытерпеть шесть дней строгого питания намного проще, чем месяцами есть один салат.

Минусы лунной диеты

Эксперты в области здравоохранения опасаются, что толку от такой диеты не будет: они считают, что из-за голодания и сидения на соках в течение дня можно потерять не более 500 граммов. Тем более что нет достоверных доказательств влияния Луны на потоки жидкостей в нашем организме.

Многие противники диеты акцентируют внимание еще и на строгости и ограниченности питания, что может неблагоприятно сказаться на организме худеющего, особенно если у него имеются заболевания пищеварительной и мочеполовой системы.