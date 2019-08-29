Галерея: эстонская актриса сияла на презентации обувной коллекции от Риты Ора в Германии

На VIP-вечеринку съехались известные поклонники поп-дивы Риты Ора со всей Европы. Прибывшие на эксклюзивное мероприятие деятели индустрии развлечений и моды первыми смогли ознакомиться с осенне-зимней коллекцией Риты Ора и Deichmann #Radiate, увидеть крайне оригинальный модный показ и сфотографироваться в обуви, которая притягивает взгляды. 29 августа звездная коллекция поступила в продажу по всей Европе, включая недавно открывшийся в таллиннском торговом центре Nautica обувной магазин Deichmann.

Ханна Мартинсон осталась в абсолютном воодушевлении от встречи с Ритой Ора и берлинского модного мероприятия. «До сих пор не верится, что я лично встретилась с такой звездой как Рита, которая меня восхищает и дарит вдохновение, ведь она сделала себя сама. У нее не просто очень мощный голос, что понятно по живым исполнениям, но и крайне смелый стиль, который мне очень близок. Ее новая коллекция дает каждой женщине возможность почувствовать себя настоящей рок-звездой – по крайней мере тогда, когда она надевает обувь из этой коллекции. Мне особенно приглянулись блестящие сапоги и кроссовки на платформе – их мне хочется приобрести сразу несколько пар! Я давно искала что-то подобное, но не могла найти именно то, что мне хочется, что-то достаточно смелое. Теперь проблема решена», – рассказала Мартинсон.

Рита Ора ФОТО: AgendaPR

По словам Риты, она обожает сцену – именно полученные во время выступлений эмоции вдохновили ее на создание этой коллекции. «Мой стиль непосредственно связан с моим настроением и моим личным отношением к тому, что происходит в моей жизни. И я, и DEICHMANN уважаем моду и озорство – я очень рада стать частью творческого проекта, в результате которого родилась неповторимая коллекция #Radiate. Я бы хотела, чтобы эта коллекция передавала смелое отношение к жизни и помогала женщинам ощущать себя свободными, женственными и уверенными», – прокомментировала Ора, которая пришла на презентацию коллекции в сопровождении исполнительного директора DEICHMANN Хайнриха Дайхманна.

В специальной коррекции Deichmann и Риты Ора вы найдете пять непохожих друг на друга стилей, которые выражают свободу, креативность, любопытство, смелость и силу. В коллекцию вошли вечерние сапоги, повседневные ботинки, добротные кроссовки ярких цветов и металлик-расцветок, сияющие туфли на высоком каблуке и ботильоны-носки. Связывают коллекцию неоновые детали и акцентные мотивы – пряжки, животные принты и пайетки.

ФОТО: AgendaPR

Приглашение Ханна Мартинсон получила не случайно, ведь, как и Рита Ора, она не боится примерять новые роли и стили, а сцена играет важную роль в жизни обеих женщин. Кроме того, их роднит любовь к теннискам и кроссовкам.

«Удобные и обращающие на себя внимание кроссовки – моя большая любовь. Я ношу их постоянно – они дарят мне не только свободу, но и чувство уверенности. Коллекция, представленная Ритой Ора, исключительная, а ассортимент настолько широкий, что ограничиться только одной парой будет непросто. Эта коллекция отлично выражает смелость и уверенность самой Риты», – добавила Мартинсон.

Прошедшую в Берлине презентацию новой обувной коллекции сопровождали зажигательный модный показ и видеоролики, красноречиво рассказывающие о многогранности Риты Ора. Саундтреком кампании стал новейший хит певицы New Look, с которым она выступила на модном мероприятии. Услышали гости мероприятия и другие известные песни Риты Ора – Anywhere, Your song и другие.