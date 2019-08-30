Болезни от кроссовок: как вам вредит самая модная обувь

Кроссовки считаются самой универсальной и модной обувью, которую можно сочетать не только с джинсами, но и с деловыми костюмами и нежными платьями. Но самое главное — в них всегда удобно! Только все не так просто. Если вы часто носите кроссовки, будьте готовы к тому, что внешность обманчива. Вас могут поджидать проблемы со здоровьем, о которых вы даже не задумывались.
Мы расскажем вам о болезнях, возникающих от постоянной носки кроссовок. Заранее предупреждаем: не переживайте, отказываться от обожаемой вами обуви не придется — есть несколько советов, которые подарят вам безвредные кроссовки мечты!
Развитие пяточной шпоры
К выводу о том, что самая удобная обувь может оказаться очень вредной, пришли ученые из США. Исследователи из Университета Орегона провели эксперимент: они дали спортсменам побегать по специальному покрытию, с помощью которого можно было измерить силу удара ноги о его поверхность. Результат удивил многих. Выяснилось, что повторяющиеся удары такого типа по своей силе можно сравнить с ударом молотка по вашей пятке. Только представьте, что при этом молоток весит втрое больше вас самих. Наша любимая обувь не уменьшает вероятность причинения подобного вреда, а только увеличивает. Особенно это касается кроссовок с мягкой подошвой. Такие кроссовки увеличивают риск развития пяточной шпоры.
Испорченная осанка и грыжа
Казалось бы, при чем тут кроссовки? Ведь на осанку обычно влияют туфли на каблуках. И думать так — заблуждение. Если вы долго носите обувь на плоской подошве, то в опорно-двигательной системе происходит сбой при распределении нагрузок. Обусловлено это тем, что каблук помогает распределить вес нашего тела по всей стопе, в то время как плоская подошва такими свойствами не обладает. Именно эти нарушения в системе негативно сказываются на походке и осанке. Более того, неравномерная нагрузка на позвоночник может даже привести к появлению грыжи.
Плоскостопие
Многие предпочитают носить кеды. Эти братья кроссовок тоже весьма опасны для здоровья: плоская подошва ведет к тому, что хозяин этой обуви может заработать поперечно-продольное плоскостопие. Происходит это из-за того, что плоская подошва не поддерживает наши стопы в физиологически правильном положении. От этого стопа деформируется. Чтобы избежать подобных последствий, советуем чередовать ваши любимые кеды с туфлями на небольшом каблуке или платформе — чем больше динамики, тем больше шансы, что вы будете здоровы.
Грибок и опрелости
Если постоянно носить закрытую обувь (особенно в жаркое время года), то неприятный запах ног — вовсе не главная проблема, которая может появиться. Пот также провоцирует возникновение грибка. В изделиях плохого качества влага накапливается особенно быстро. Если такую обувь носить целый день, то помимо грибка могут появиться опрелости и другие различные раздражения. Выход прост: выбирайте хорошую обувь, желательно с упругой подошвой.
Травмы стоп
Травмы стоп также возникают из-за чрезмерной любви к обуви на плоской подошве. Тонкий слой подошвы между стопой и землей, на которую вы наступаете — прямой путь к травмам ваших стоп. Более того, тонкая подошва может стать причиной стоптывания пяток, а это также очень болезненное последствие носки обуви на плоской подошве. Берегите свои ноги, если вы не хотите, чтобы каждый шаг на прогулке отдавался вам болью и неприятными ощущениями.
Деформации и косточки на ногах
Неравномерное распределение веса тела по стопе приводит к появлению «косточки». Так называют деформацию, происходящую из-за носки слишком узкой обуви. Она также может появиться вследствие плоскостопия (а оно, как вы уже знаете, нередкий спутник любви к кроссовкам). Если запустить «косточку», то может потребоваться хирургическое вмешательство, ведь такая небольшая шишка доставляет сильный дискомфорт.
Косолапость
Самый худший расклад — развитие косолапости. Если запустить все процессы, связанные с нагрузкой на ваши стопы, то они начнут выворачиваться внутрь. А это уже представляет серьезные проблемы для всего организма: смещение коленных суставов, их изнашивание, а в дальнейшем это может сказаться на позвоночнике и пояснице.
Неправильно подобранная обувь
Кроссовки сейчас стали настолько популярны, что от количества моделей и расцветок можно сойти с ума. Модницам это играет на руку, но не всегда. Помните, что каждая обувь предназначена для своих целей. Если вы влюбились в эту пару, уточните у консультанта — вдруг это теннисные кроссовки, которые (как бы вам этого не хотелось) никак не подойдут для повседневной жизни? Кроссовки обладают своими параметрами: гибкость подошвы, плотность задника, толщина самой обуви. Помните: все эти критерии даны не просто так, они влияют на ваш комфорт и здоровье!
Советы при выборе кроссовок
Однако, несмотря на все минусы, не стоит делать из кроссовок сущее зло. Их носить можно (и даже нужно!), главное в этом деле подойти к выбору обуви тщательно с умом. Вот несколько рекомендаций, которые могут вам помочь:
выбирайте кроссовки с дополнительным слоем подошвы в области пятки — это обеспечит защиту ахиллесова сухожилия.
Согните мысок кроссовка. Если он легко сгибается и быстро принимает прежнюю форму — это ваш вариант. Правильное строение передней части обеспечивает безопасность ваших пальцев ног.
Жесткий задник — главный защитник пятки, поэтому старайтесь избегать моделей с мягкой тканевой задней частью.
Выбирайте обувь, соответствующую вашему занятию. Одни кроссовки на все случаи жизни — неправильный подход. Если вы хотите начать бегать, лучше купите специальную обувь, а не надевайте ваши любимые кеды.
Обращайте внимание на сезон. Если кроссовки предназначены для прохладной погоды, но вам очень сильно понравилась модель — поборитесь со своим желанием. В противном случае ноги будут сильнее потеть, а это приведет к нежелательным последствиям.