Болезни от кроссовок: как вам вредит самая модная обувь

Кроссовки считаются самой универсальной и модной обувью, которую можно сочетать не только с джинсами, но и с деловыми костюмами и нежными платьями. Но самое главное — в них всегда удобно! Только все не так просто. Если вы часто носите кроссовки, будьте готовы к тому, что внешность обманчива. Вас могут поджидать проблемы со здоровьем, о которых вы даже не задумывались.

Мы расскажем вам о болезнях, возникающих от постоянной носки кроссовок. Заранее предупреждаем: не переживайте, отказываться от обожаемой вами обуви не придется — есть несколько советов, которые подарят вам безвредные кроссовки мечты!

Развитие пяточной шпоры

К выводу о том, что самая удобная обувь может оказаться очень вредной, пришли ученые из США. Исследователи из Университета Орегона провели эксперимент: они дали спортсменам побегать по специальному покрытию, с помощью которого можно было измерить силу удара ноги о его поверхность. Результат удивил многих. Выяснилось, что повторяющиеся удары такого типа по своей силе можно сравнить с ударом молотка по вашей пятке. Только представьте, что при этом молоток весит втрое больше вас самих. Наша любимая обувь не уменьшает вероятность причинения подобного вреда, а только увеличивает. Особенно это касается кроссовок с мягкой подошвой. Такие кроссовки увеличивают риск развития пяточной шпоры.

Испорченная осанка и грыжа

Казалось бы, при чем тут кроссовки? Ведь на осанку обычно влияют туфли на каблуках. И думать так — заблуждение. Если вы долго носите обувь на плоской подошве, то в опорно-двигательной системе происходит сбой при распределении нагрузок. Обусловлено это тем, что каблук помогает распределить вес нашего тела по всей стопе, в то время как плоская подошва такими свойствами не обладает. Именно эти нарушения в системе негативно сказываются на походке и осанке. Более того, неравномерная нагрузка на позвоночник может даже привести к появлению грыжи.

Плоскостопие

Многие предпочитают носить кеды. Эти братья кроссовок тоже весьма опасны для здоровья: плоская подошва ведет к тому, что хозяин этой обуви может заработать поперечно-продольное плоскостопие. Происходит это из-за того, что плоская подошва не поддерживает наши стопы в физиологически правильном положении. От этого стопа деформируется. Чтобы избежать подобных последствий, советуем чередовать ваши любимые кеды с туфлями на небольшом каблуке или платформе — чем больше динамики, тем больше шансы, что вы будете здоровы.

Грибок и опрелости