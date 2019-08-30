Смотрите, эти счастливчики в Таллинне пили ту же каву, что и Сальвадор Дали на своей свадьбе с Галой

28 августа Женский клуб на террасе Varblane отмечал уходящее лето. И легкую грусть гости запивали великолепной кавой (испанское шампанское), точно такой, какую пил великий Сальвадор Дали на своей свадьбе в 1958 году.
Привез это легендарное игристое вино Rexach Baques Brut Imperial Cava в Таллинн испанец Густаво Тур, представитель испанского производителя натуральных парфюмов Flor de Mayo и знаменитой валенсийской кавы.
Испанский вечер был организован Royal Beauty Club, импортером домашней парфюмерии и парфюмерии La Casa de Los Aromas и Floral Mayo, а настроение создавали красивые цветочные композиции Rose de Paris, которые могут жить круглый год.