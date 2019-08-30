Похудевшая Ирина Пегова опубликовала соблазнительное фото

Новая публикация в Instagram актрисы вызвала бурный восторг у поклонников. На фотографии загорелая и похудевшая Ирина Пегова позирует вместе с подругой.

Звезда отдыхает на Кипре и с удовольствием делится позитивом. "Вспоминая вчерашний день! Юлечка, спасибо за компанию!" – подписала кадр Пегова. Она призналась, что очень любит своих друзей.

Как сообщает Пятый канал, поклонники рассыпались в комплиментах: "Суперзагар! Суперфигура! Иришечка – супер!", "Ирина, Вы потрясающая! Фигура – м-м-м... Спасибо, что делитесь частичкой Вашей жизни. Спасибо за работы в кино. Люблю Вас!"

Фанаты отметили, что звезда на всех фото выглядит настоящей и живой. Они назвали ее необычайно добрым и светлым человеком, за которым приятно наблюдать.