Лунный календарь покупок на сентябрь 2019 года

Сентябрь — это не только первый месяц осени, но и время обновлений. Смена гардероба, долгожданные приобретения, путешествия во время отпуска — все это планируется с лета. Для того чтобы каждая покупка служила долго, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться заговорами, а также вооружиться подсказками астрологов. Благодаря им получится не тратить лишнего и планировать поход по магазинам в наиболее благоприятные для этого дни.

1 и 2 сентября: первые дни сентября Луна проведет в созвездии Весов. В воскресенье и понедельник астрологи рекомендуют покупать абонементы в салоны красоты, а также заняться сменой гардероба. Приобретение уютных свитеров ярких расцветок, шарфов, шапок и иных теплых вещей сможет избавить от тоски по ушедшему лету.

3 и 4 сентября: во время пребывания растущей Луны в Скорпионе покупки лучше отложить. В эти дни существует риск приобрести некачественные товары или заплатить завышенную цену недобросовестным торговцам. Кроме того, чрезмерные траты могут стать причиной безденежья и отсутствия необходимых средств для оплаты важных нужд.

5, 6 и 7 сентября: на три дня Луна переместится в знак Стрельца. Тратить сбережения в этот период астрологи рекомендуют на путевки, билеты и развлечения. В начале осени, пока стоит теплая погода, можно отправиться в парк аттракционов за отличным настроением, а также совершить долгожданную поездку, если наступило время отпуска. Кроме того, под влиянием Стрельца удачно будет вкладывать средства в личное развитие: получать дополнительное образование, в том числе записываться в школу вождения и на курсы повышения квалификации.

8 и 9 сентября: рост Луны в Козероге — довольно опасное время. В эти дни существует риск поддаться соблазну и приобрести бесполезные вещи, в том числе из-за упрямства и желания кому-то что-то доказать. Звезды рекомендуют по возможности не носить с собой крупных сумм и подавлять в себе желание похвастать количеством сбережений. Под влиянием созвездия нежелательно занимать и давать в долг из-за риска долго не увидеть своих финансов и большой вероятности просрочить очередную выплату по задолженности.

10, 11 и 12 сентября: Луна переходит в созвездие Водолея и будет пребывать там в течение трех дней. Влияние этого знака буквально провоцирует людей на чрезмерные траты, поэтому в эти дни не стоит заходить в магазины без точного списка покупок, чтобы в конце месяца не испытывать нужды в финансах.

13 сентября: Луна перемещается в созвездие Девы, и этот день будет последним пред полнолунием. Астрологи рекомендуют ограничить траты и приобретать лишь вещи первой необходимости.

14 сентября: Полнолуние в Деве — время для привлечения в жизнь финансового достатка. Тратить сбережения нежелательно, иначе существует риск до конца осени ощущать стеснение в материальном плане.