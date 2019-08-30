Лунный календарь покупок на сентябрь 2019 года

Обновки и долгожданные покупки приносят радость, и чтобы приобретения служили долго, стоит прислушаться к мнению астрологов. В лунном календаре покупок на сентябрь 2019 года отражены наиболее благоприятные дни для шопинга, а также предостережения, которые помогут исключить отток финансов и приобретение некачественных вещей.
Сентябрь — это не только первый месяц осени, но и время обновлений. Смена гардероба, долгожданные приобретения, путешествия во время отпуска — все это планируется с лета. Для того чтобы каждая покупка служила долго, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться заговорами, а также вооружиться подсказками астрологов. Благодаря им получится не тратить лишнего и планировать поход по магазинам в наиболее благоприятные для этого дни.
1 и 2 сентября: первые дни сентября Луна проведет в созвездии Весов. В воскресенье и понедельник астрологи рекомендуют покупать абонементы в салоны красоты, а также заняться сменой гардероба. Приобретение уютных свитеров ярких расцветок, шарфов, шапок и иных теплых вещей сможет избавить от тоски по ушедшему лету.
3 и 4 сентября: во время пребывания растущей Луны в Скорпионе покупки лучше отложить. В эти дни существует риск приобрести некачественные товары или заплатить завышенную цену недобросовестным торговцам. Кроме того, чрезмерные траты могут стать причиной безденежья и отсутствия необходимых средств для оплаты важных нужд.
5, 6 и 7 сентября: на три дня Луна переместится в знак Стрельца. Тратить сбережения в этот период астрологи рекомендуют на путевки, билеты и развлечения. В начале осени, пока стоит теплая погода, можно отправиться в парк аттракционов за отличным настроением, а также совершить долгожданную поездку, если наступило время отпуска. Кроме того, под влиянием Стрельца удачно будет вкладывать средства в личное развитие: получать дополнительное образование, в том числе записываться в школу вождения и на курсы повышения квалификации.
8 и 9 сентября: рост Луны в Козероге — довольно опасное время. В эти дни существует риск поддаться соблазну и приобрести бесполезные вещи, в том числе из-за упрямства и желания кому-то что-то доказать. Звезды рекомендуют по возможности не носить с собой крупных сумм и подавлять в себе желание похвастать количеством сбережений. Под влиянием созвездия нежелательно занимать и давать в долг из-за риска долго не увидеть своих финансов и большой вероятности просрочить очередную выплату по задолженности.
13 сентября: Луна перемещается в созвездие Девы, и этот день будет последним пред полнолунием. Астрологи рекомендуют ограничить траты и приобретать лишь вещи первой необходимости.
14 сентября: Полнолуние в Деве — время для привлечения в жизнь финансового достатка. Тратить сбережения нежелательно, иначе существует риск до конца осени ощущать стеснение в материальном плане.
15, 16 и 17 сентября: Луна убывает, перемещаясь в созвездие Овна. Импульсивная энергетика этого знака провоцирует на необдуманные поступки, поэтому поход по магазинам будет лишним в эти дни. В то время лучше заняться планированием бюджета и открыть вклад, чтобы накопить на долгожданное приобретение.
18 и 19 сентября: Луна перемещается в созвездие Тельца. Среда и четверг будут прекрасным временем для трат, причем в самых разных сферах. В эти дни можно заняться собой, посетить спа-салон, преобразиться внешне, сменить гардероб и приобрести подарки для близких людей.
22, 23 и 24 сентября: Луна в Раке — время для вложений. Деньги можно положить на сберегательный счет, а также вложиться в собственное развитие. Кроме того, траты оправдают себя, если будут направлены на проведение романтического ужина или свидания.
25 и 26 сентября: Луна перемещается во Льва, продолжая убывать. Денежные операции в это время могут обернуться провалом, поэтому лучше отказаться от спонтанных покупок в пользу накоплений, чтобы позже приобрести долгожданную вещь без риска оказаться обманутыми.
27 сентября: Луна в Деве — время для увеличения доходов, а значит, траты будут неуместными. Финансовый отток может спровоцировать покупка предметов роскоши, поэтому астрологи рекомендуют заняться поисками вариантов увеличения заработка, тем более что созвездие Девы благоволит труду.
28 сентября: Новолуние в Деве. В этот день финансовые траты нежелательны и могут стать причиной безденежья на длительное время. В этот день стоит познакомиться с тем, что можно и нежелательно делать, чтобы минимизировать риски и привлечь в жизнь удачу.
29 и 30 сентября: последние дни месяца Луна проведет в Весах. Рост ночного светила — прекрасное время для внешних преображений, а значит, потратить сбережения можно на ухаживающие процедуры, приобретение витаминных добавок и новых предметов гардероба, подчеркивающих привлекательность.