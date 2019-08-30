«Мучительно больно»: Лолита Милявская поделилась переживаниями после развода

Как пишет издание Starhit, Лолита не скрывает того, что у нее сейчас тяжелый момент и, несмотря на то, что у нее очень активная жизнь, моментами артистке становится грустно.

"Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать. И ведь нет рецепта, который поможет универсально. Я, например, слушаю психолога Михаила Лабковского. У него мудрые советы, но и они не помогают, пока ты сам не проживешь все, что у тебя на душе", — признается певица.

По словам артистки, пережить расставание ей сейчас помогают коллеги, которые утешают ее и утирают слезы. Стоит отметить, что певица всегда говорит с журналистами откровенно и тема развода не стала исключением. Лолита не скрывает, что все еще ее сердце принадлежит мужу. Российская звезда, ко всему, призналась, что по ночам отправляет сообщения Дмитрию.