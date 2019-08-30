Эксперты назвали самые верные способы испортить секс

Во-первых, чтобы не обломать наклевывающееся счастье, необходимо верно выбрать место и обстоятельства. И речь не только о том, что партнера может смутить ваша бабушка, вяжущая в соседней комнате, или кот, который мешает начать активное наступление, ища в ваших глазах разгадки смысла бытия. Также удачному сексу может помешать перебор с атрибутами романтики (как и их острая нехватка). В общем, всё должно быть в меру и никаких отпугивающих факторов!

Еще на раннем этапе партнера может оттолкнуть неопрятность: боди-позитив боди-позитивом, но если ваши половые органы приходится искать с поисково-спасательной группой в зарослях джунглей, то стоит задуматься о смене интимного имиджа. Также в списке фу-факторов грязь под ногтями и нелепое белье. К слову, испортить половой акт может и алкогольное опьянение, если вы перебрали до такого состояния, когда вас нужно держать под руки.

Звуки — тоже важный фактор: если в наивысшей точке удовольствия вы издаете звуки из «луни тьюнз», постарайтесь выработать иную озвучку, со временем у вас получится охать и ахать так, что партнер будет готов выдать вам «секс-Оскар». Кроме того, ничто так не раздражает и не сбивает, чем разговоры невпопад. И это касается представителей обоих полов. Вопрос «ты уже скоро?» так же способен разрушить атмосферу и нужное сексуальное напряжение, как грязные словечки, если они не были согласованы с партнером и не являются фетишем.