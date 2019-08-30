Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Незаметно подкрадывается осень, а вместе с ней новые проблемы и заботы. Женский гороскоп поможет вам преодолеть основные трудности переходного периода и испытать все прелести надвигающейся осени.
Лето закончилось, и впереди нас ждут серые осенние будни, из-за чего у многих угаснет позитивный настрой. Этому есть объяснение: Марс — деятельная и очень агрессивная планета — находится в созвездии Девы, активируя внимание к мелочам и деталям. Под его руководством многие станут более проницательными и внимательными. Астрологи советуют обращать внимание на знаки судьбы, которых со 2 по 8 сентября будет немало. Это могут быть немотивированные события, странные предчувствия, неслучайные случайности и даже вещие сны.
Женщина-Овен
Покровительствующий Марс предлагает женщинам-Овнам уверенной походкой идти к собственным целям. В понедельник и вторник планетарные аспекты могут спровоцировать сомнения, поэтому важно проанализировать происходящее, задать себе правильные вопросы, на которые сложно было найти ответ, и только все взвесив, двигаться навстречу мечте. Это неделя подходит не для того, чтобы достигать и создавать, а для того, чтобы избавляться от ненужного. Существует семь вещей, которым нет места в жизни счастливого человека, и начало сентября как раз подходит для того, чтобы от них избавиться.
Женщина-Телец
Активная Венера в Деве и ее аспекты рискуют втянуть женщин-Тельцов в круговорот событий: окружающие могут пытаться ими управлять, преследуя корыстные цели. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам держаться подальше от чужих дел, слухов и догадок — это затормозит все инициативы и амбиции, заставит свернуть на скользкий путь. Не стать жертвой обмана поможет развитая интуиция и способы вычислить энергетического вампира. А чтобы неделя прошла на позитивной ноте, следует разнообразить повседневную жизнь, например, побаловать себя сладким.
Женщина-Близнецы
На этой неделе в гороскопе Близнецов преобладают яркие комбинации Меркурия. Благодаря им, где бы Близнецы ни находились, они будут блистать. Пришло время воплотить все свои идеи, даже самые необычные. Единственный минус: из-за своего эмоционального подъема представительницам этого знака будет сложно заниматься семейными делами, а кропотливая работа может пострадать из-за невнимательности. Астрологи советуют обязательно составить карту желаний, построить планы со списками важных дел и вырваться туда, где будет много общения и возможностей показать себя.
Женщина-Рак
Звезды гороскопа предупреждают представительниц Рака о том, что от их глаз скрыто нечто важное. Возможно, недоброжелатели плетут интриги за спиной и незаметно вставляют палки в колеса, нанося вред личной и деловой жизни. Чтобы все это увидеть, важно держать глаза и уши открытыми с 4 по 7 сентября. Аспекты Венеры в эти даты помогут отпустить ситуацию и положиться на внутренние ощущения. Лишний раз переживать астрологи не советуют: смотрите на все трезво, не торопитесь с выводами и принимайте взвешенные решения. А если Раков буквально начнут преследовать неудачи, то самое время узнать, есть ли на вас порча или сглаз.
Женщина-Лев
Скопление планет в созвездии Девы указывает на то, что представительниц этого знака охватят противоречивые эмоции, которые захлестнут с головой. Как бы они ни старались этому противостоять, сделать это будет очень сложно: планеты склоняют Дев не только к эмоциональности, но и к импульсивности поступков и слов. Из-за чего многие решения могут оказаться полной неожиданностью даже для них самих. Чтобы импульсивные решения не привели к ошибкам, следует сводить на нет внезапные порывы, которые сбивают с толку. Если получится укротить эмоции, то все планы на эту семидневку реализуются так, как того хочется Девам.
Женщина-Весы
Из тени выходит Нептун, а значит, у Весов могут быть серьезные проблемы с самодисциплиной. Им будет труднее обычного жить в привычном темпе и не отвлекаться на внешние раздражители. Кнопка «пауза» сейчас будет особенно полезна. Не стоит пытаться взять контроль над ситуацией, лучше взять небольшой перерыв, чтобы поразмышлять и сделать выводы, оглянувшись на недалекое прошлое. Кроме того, желательно отложить судьбоносные решения на другую неделю: так получится и отдохнуть, и планы не дадут сбой. А если начнут мучить муки совести из-за вынужденного простоя, то улучшить настроение и самочувствие удастся при помощи 3 полезных практик.
Женщина-Скорпион
Астрологи рекомендуют следить за мыслями и предчувствиями. Прелесть недели в том, что влияние Плутона будет очень сильным и поможет Скорпионам разрушить негативные программы, настроиться на нужную волну. Мысли и чувства на этой неделе способны влиять на реальность, поэтому стоит сосредоточиться на главном. Если желания Скорпионов выполнимы, в понедельник, среду и субботу техника визуализации повысит шансы того, что к концу месяца они осуществятся.
Женщина-Стрелец
Сентябрь у Козерогов отлично подходит для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Астрологи говорят, что эта неделя успешных, многообещающих возможностей. Представительницам Козерога нужно использовать это, чтобы переступить этот рубеж. Марс в Деве поможет запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться в зал, завязать новое знакомство или найти новую работу. Это время перемен, которое привнесет в размеренную жизнь больше активности, что станет отличным вложением в будущее.
Женщина-Водолей
Венера и ретро-Нептун наполнят наступающую неделю флюидами творчества. Даже если женщины-Водолеи далеки от творчества, в любом деле им будет сопутствовать креативная искра. Благодаря планетарным аспектам получится проявить себя, привнеся в жизнь яркие краски. Астрологи советуют Водолеям поэкспериментировать. Сейчас отличное время для новых знакомств, смены имиджа и свершений. Жизнь наполнится новыми моментами и событиями, даже если женщины этого знака не станут прилагать особых усилий.
Женщина-Рыбы
Звездная картина меняется, на первый план выходят Нептун и Венера. Это станет причиной, по которой Рыбы будут тонко чувствовать все, что их окружает, в первую очередь, людей, которые занимают не последнее место в жизни. Для представительниц этого созвездия не составит труда встать на место собеседника и увидеть ситуацию его глазами. Благодаря этому навыку Рыбы с 4 по 7 сентября будут прекрасными слушателями. Аспекты планет-покровителей наделяют их развитой интуицией, энергетическим подъемом и бурным воображением. Если Рыбы примут этот звездный дар, то на их пути не возникнет ни одной преграды, с которой они бы не смогли совладать.