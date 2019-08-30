Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2019 года

Скопление планет в созвездии Девы указывает на то, что представительниц этого знака охватят противоречивые эмоции, которые захлестнут с головой. Как бы они ни старались этому противостоять, сделать это будет очень сложно: планеты склоняют Дев не только к эмоциональности, но и к импульсивности поступков и слов. Из-за чего многие решения могут оказаться полной неожиданностью даже для них самих. Чтобы импульсивные решения не привели к ошибкам, следует сводить на нет внезапные порывы, которые сбивают с толку. Если получится укротить эмоции, то все планы на эту семидневку реализуются так, как того хочется Девам.

Женщина-Весы

Из тени выходит Нептун, а значит, у Весов могут быть серьезные проблемы с самодисциплиной. Им будет труднее обычного жить в привычном темпе и не отвлекаться на внешние раздражители. Кнопка «пауза» сейчас будет особенно полезна. Не стоит пытаться взять контроль над ситуацией, лучше взять небольшой перерыв, чтобы поразмышлять и сделать выводы, оглянувшись на недалекое прошлое. Кроме того, желательно отложить судьбоносные решения на другую неделю: так получится и отдохнуть, и планы не дадут сбой. А если начнут мучить муки совести из-за вынужденного простоя, то улучшить настроение и самочувствие удастся при помощи 3 полезных практик.

Женщина-Скорпион

Астрологи рекомендуют следить за мыслями и предчувствиями. Прелесть недели в том, что влияние Плутона будет очень сильным и поможет Скорпионам разрушить негативные программы, настроиться на нужную волну. Мысли и чувства на этой неделе способны влиять на реальность, поэтому стоит сосредоточиться на главном. Если желания Скорпионов выполнимы, в понедельник, среду и субботу техника визуализации повысит шансы того, что к концу месяца они осуществятся.

Женщина-Стрелец

Астрологи предлагают Стрельцам спуститься с небес на землю. Мечтать, конечно, приятно, но порой нужно и приземлиться. Ретроградный Нептун наделит яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать реальность или как минимум спорить с ней. По ночам к Стрельцам могут приходить вещие сны , а днем — фантастические грезы, что заставит предпочесть яркие мечты серым будням реальности. Да, ожидания и иллюзии могут быть так велики, что они них сложно будет отказаться, но сделать это необходимо. В первую очередь для того, чтобы понять, куда идти. Женщина-Козерог

Сентябрь у Козерогов отлично подходит для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Астрологи говорят, что эта неделя успешных, многообещающих возможностей. Представительницам Козерога нужно использовать это, чтобы переступить этот рубеж. Марс в Деве поможет запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться в зал, завязать новое знакомство или найти новую работу. Это время перемен, которое привнесет в размеренную жизнь больше активности, что станет отличным вложением в будущее.

Женщина-Водолей

Венера и ретро-Нептун наполнят наступающую неделю флюидами творчества. Даже если женщины-Водолеи далеки от творчества, в любом деле им будет сопутствовать креативная искра. Благодаря планетарным аспектам получится проявить себя, привнеся в жизнь яркие краски. Астрологи советуют Водолеям поэкспериментировать. Сейчас отличное время для новых знакомств, смены имиджа и свершений. Жизнь наполнится новыми моментами и событиями, даже если женщины этого знака не станут прилагать особых усилий.

Женщина-Рыбы