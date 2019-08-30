Елена Летучая рассказала, как скрывает ужасный дефект на лице

40-летняя российская телеведущая Елена Летучая следит за своей внешностью и всегда старается быть в самой лучшей форме. Но она призналась, что на лице у нее есть один страшный дефект.
Оказалось, что ведущей приходиться регулярно прибегать к «уколам красоты», чтобы скрыть этот изьян ее внешности, и чтобы телезрители ничего не заметили. Летучая объяснила, что у нее сломан нос и поэтому на переносице есть шрам. Елена вынуждена постоянно колоть уколы диспорта.
«Да, я колю диспорт! У меня сломан нос и на переносице шрам. В него и колю, иначе зрители увидят его на экране», - ответила телеведущая на вопрос своих подписчиков в Instagram.